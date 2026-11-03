"충격" '제멋대로 플레이한다' 韓 수비 에이스 김민재 향한 비난 폭발…실점 빌미 제공→불필요한 패스로 위험한 상황

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v Borussia Dortmund - Allianz Arena, Munich, Germany - October 31, 2026 Bayern Munich's Kim Min-jae in action with Borussia Dortmund's Felix Nmecha REUTERS/Angelika Warmuth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v Borussia Dortmund - Allianz Arena, Munich, Germany - October 31, 2026 Bayern Munich's Kim Min-jae during the warm up before the match REUTERS/Angelika Warmuth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

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[스포츠조선 김가을 기자]'괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)가 또 다시 독일 언론의 타깃이 됐다.

김민재는 지난 1일(이하 한국시각) 독일 바이에른주 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 도르트문트와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 홈경기에 선발 출격했다. 다요 우파메카노와 중앙 수비수 '짝'을 이뤘다. 그는 부상에서 회복해 공식전 3경기 만에 그라운드를 밟았다. 김민재는 지난달 22일 아스널(잉글랜드)과의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 3차전 홈경기(2대2 무)에 선발 출전했지만, 전반을 마친 뒤 교체됐다. 당시 독일 언론은 김민재의 교체 이유를 사타구니 부위와 무릎에 문제가 있었기 때문이었다고 전했다. 이후 김민재는 공식 두 경기를 건너 뛰었다.

Dortmund's German midfielder #08 Felix Nmecha (R) and Bayern Munich's South Korean defender #03 KimaMin-Jae vie for the ball during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and BVB Borussia Dortmund in Munich, southern Germany, on October 31, 2026. (Photo by Alexandra BEIER / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

돌아온 김민재는 전반 34분 아찔한 순간을 맞았다. 김민재가 자기 진영 페널티박스 안에서 드리블하다 상대의 강한 압박 속에 내준 패스를 우파메카노가 재차 연결하려다 도르트문트의 카니 추쿠에메카에게 빼앗긴 것이다. 이어 조브 벨링엄이 득점으로 연결했다. 하지만 주심이 비디오 판독(VAR) 끝에 득점 과정에서 추쿠에메카가 바이에른 뮌헨 골키퍼에게 반칙을 한 것으로 판단해 득점 취소했다.

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독일의 'T-온라인'은 '김민재는 도르트문트전 플레이로 주전 자리를 위협받을 수 있다. 그는 중요한 슛 블록, 볼 클리어링 등을 수 차례 성공했다. 하지만 불필요한 플레이로 실점 빌미를 제공하기도 했다'고 했다. 또 다른 매체 '스포르트'도 '김민재가 제멋대로 플레이하고 있다. 그는 페널티 지역에서 우파메카노에게 불필요한 패스를 연결하며 위험한 상황을 만드는 실수를 범했다'고 지적했다.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v Borussia Dortmund - Allianz Arena, Munich, Germany - October 31, 2026 Bayern Munich's Dayot Upamecano and Kim Min-jae after the match REUTERS/Angelika Warmuth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

한편, 이날 경기에서 바이에른 뮌헨은 2대2로 비겼다. 개막 8경기 무패(5승3무)를 기록하며 1위 자리를 지켰다. 도르트문트도 승점 18점으로 동률을 이뤘지만, 골득실에서 순위가 갈렸다. 바이에른 뮌헨(27득점-8실점)이 도르트문트(14득점-6실점)에 앞서 1위에 자리했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com