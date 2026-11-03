아틀레티코 초대형 호재! "이강인 공백 없다...큰 걸림돌 해소", 아시안컵 연기 반겨

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[스포츠조선 김대식 기자]아시아축구연맹(AFC)은 3일 사우디 아시안컵 연기를 발표했다. AFC는 '사우디 아시안컵 조직위원회 및 사우디축구협회와의 광범위한 논의와 긴밀한 협의를 거쳐, 당초 내년 1월 8일부터 2월 6일까지 개최될 예정이던 아시아 최고 권위 대회의 개최 일정을 2027년 12월 23일부터 2028년 1월 21일까지로 변경하기로 결정했다'고 밝혔다. 개막일 기준으로 기존 계획보다 약 11개월 늦춰졌다. 다만 변경된 일정의 최종 확정까지는 국제축구연맹(FIFA)의 승인 절차가 남아 있다.

AFC의 발표 후 아틀레티코 마드리드 전문 스페인 매체 아틀레티코 스테츠는 'AFC이 당초 2027년 1월 7일부터 2월 5일까지 열릴 예정이었던 대회의 연기를 발표했으며, 이는 새해를 맞이하는 디에고 시메오네 아틀레티코 감독의 구상에 큰 숨통을 틔워줬다'고 전했다. 아시안컵 연기가 아틀레티코에 반가운 소식이라는 취지다.

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그 이유는 이강인의 공백이 사라졌기 때문이다. 이번 시즌 아틀레티코 유니폼을 입은 이강인은 빠르게 팀에 자리매김하면서 시메오네 감독 체제에서 주전으로 활약하고 있다. 이강인과 같은 역할을 맡아줄 선수가 없기 때문에 아시안컵 차출 공백은 치명적이다.

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아틀레티코 입장에서 보면 시메오네 감독은 아시안컵 연기로 대한민국 대표팀의 성적에 따라 수 주 동안 이어질 수 있었던 이강인의 공백을 피하게 됐다. 매체는 '이강인을 계속 기용할 수 있게 됨으로써, 유럽챔피언스리그(UCL) 일정과 보되/글림트(노르웨이) 원정이 기다리고 있는 시즌의 가장 고된 구간을 앞두고 전술적 선택지가 늘어났다'고 분석했다.

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이어 매체는 지난 이적시장에서 이강인을 영입할 당시 존재했던 '큰 걸림돌'이 해소됐다고 짚었다. 이는 '1월이 되면 아시안컵 때문에 한 달 넘게 그를 쓸 수 없다'는 우려였다. 매체는 '결과적으로 선수단을 온전히 유지할 수 있게 됐으며, 심각한 지정학적 문제라는 악재 속에서 구단으로서는 불행 중 다행인 소식'이라고 덧붙였다.

다만 2027~2028시즌 도중에는 이강인의 공백이 발생할 수밖에 없게 됐다.