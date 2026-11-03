[공식발표] '충격' 세상에 이런 일이, 이강인도 애도...30세 스페인 득점왕 끝내 사망, 골키퍼와 충돌 후 심정지

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[스포츠조선 김대식 기자] 스페인 축구계가 충격에 빠졌다. 스페인 프로축구 CD 테네리페의 공격수 헤수스 데 미겔 알라메다(30)가 끝내 숨졌다.

테네리페 구단은 3일(이하 한국시간) 공식 발표를 통해 데 미겔이 현지시간 3일 오전 8시 사망했다고 전했다. 구단은 '가슴이 찢어지는 고통과 목이 메어오는 슬픔 속에서, 이 비보가 현실이라는 사실을 믿을 수 없는 마음으로 비극적인 사망 소식을 전한다'고 밝혔다. 이어 '그 어떤 위로의 말도 찾을 수 없으며, 이 거대한 슬픔을 완화해 줄 수 있는 것은 아무것도 없다'고 덧붙였다.

구단은 '깊은 절망에 빠진 유가족과 사랑하는 이들, 이 잔혹한 결과에 오늘 함께 눈물 흘리는 모든 테네리페 팬들과 마음을 함께한다'고 전했다. 또 '유가족은 그동안 전달된 모든 응원과 애도의 마음에 진심으로 감사드리며, 이 참담하고 힘든 시기에 사생활을 최대한 존중해 줄 것을 간곡히 부탁드린다'고 했다.

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사진=펀치 뉴스

데 미겔은 2일 스페인 테네리페의 엘리오도로 로드리게스 로페스에서 열린 안도라와의 스페인 라리가2 12라운드 경기 막판 쓰러졌다. 2-2로 맞선 추가시간, 공중볼을 쫓던 데 미겔은 페널티 지역을 벗어나 나온 안도라 골키퍼 헤수스 오워노와 강하게 충돌했다. 주심은 오워노에게 다이렉트 퇴장을 선언했다. 데 미겔은 충돌 직후에 심정지 상태였던 것으로 알려졌다. 일어나지 못했던 데 미겔은 현장에서 처치를 받은 뒤 들것에 실려 나갔다. 구단은 당시 상황을 '골키퍼 오워노의 공중볼 경합 과정에서의 태클로 인한 잔혹한 충격 이후 심폐정지가 발생했다'고 전했다.

데 미겔은 이송 과정에서 심폐소생술을 받았고, 근처에 위치한 대학병원 중환자실에 입원했다. 구단은 앞서 '위중하지만 안정적인 상태'라고 알렸으나, 3일 새벽 신경학적 상태가 악화됐다고 밝혔다. 위독한 상태였던 데 미겔은 끝내 숨을 거두고 말았다.

'데미(Demi)'라는 애칭으로 불린 마드리드 출신 데 미겔은 레가네스 유스를 거쳐 2023년 1월 카스테욘에 입단했다. 2023~2024시즌 스페인 3부 리그에서 득점왕을 차지하면서 카스테욘의 2부 승격을 이뤄낸 주역이었다. 지난해 7월 테네리페에 합류했던 그였지만 사고로 이른 나이에 세상을 떠났다.

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이강인도 테네리페 구단에서 전한 데 미겔의 사망 소식을 전하며 고인의 명복을 빌었다.