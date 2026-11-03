'파격' 이 사람 손흥민 맞아? 전 세계 놀래킨 속옷 화보 재주목...벨링엄-호날두-베컴과 함께 소환

사진캡쳐=더선

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 속옷 모델 화보가 다시 한번 주목받고 있다.

영국 매체 더 선은 3일(한국시각) 레알 마드리드의 잉글랜드 국가대표 벨링엄이 상징적인 캘빈 클라인(Calvin Klein) 언더웨어 화보를 장식한 최신 빅네임이 됐다고 전했다. 매체는 '벨링엄이 전례 없는 완전히 새로운 유니폼을 입었지만 그 유니폼은 레알 마드리드의 것이 아니었다고' 표현했다. 다만 벨링엄이 이 화보의 최초 주인공은 아니라고 덧붙이며 손흥민의 사례를 함께 언급했다.

더 선은 '손흥민이 캘빈 클라인의 전화를 받았을 당시 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최고의 득점 시즌을 즐긴 직후였다. 전 토트넘 포워드인 손흥민은 2021~2022시즌 23골을 터뜨리며 모하메드 살라와 함께 공동 득점왕(골든 부트)을 차지했다. 손흥민은 그해 8월 대한민국에서 '화려하게' 새로운 캘빈 클라인 앰버서더로 발표됐다'고 설명했다.

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당시 손흥민의 속옷 화보는 국내뿐만 아니라 해외에서도 상당한 화제가 됐다. 평소 패션에 관심이 많은 손흥미이라 패션 화보 등에는 자주 모습을 드러낸 적이 있지만 파격적인 속옷 화보는 처음이었기 때문이다. 손흥민이 가진 스타성이 입증된 화보이기도 했다.

사진캡쳐=더선

더 선은 이 34세 스타의 모델 활동이 언더웨어에만 국한되지 않는다며 '손흥민이 버버리의 글로벌 브랜드 앰버서더로 계속 활동하고 있다고 전했다. 또 자크뮈스 등의 의상을 입고 보그 코리아(Vogue Korea) 화보를 장식하기도 했다'고 소개했다.

손흥민의 속옷 모델 선배 라인에는 전설적인 선수들뿐이다. 데이비드 베컴, 크리스티아누 호날두 등도 해당 브랜드의 속옷 모델이었다. 더 선은 호날두가 베컴의 뒤를 이어 아르마니(Armani) 언더웨어의 얼굴이 됐다고 짚었다. 맨체스터 유나이티드를 떠나 레알 마드리드로 이적한 뒤인 2010년 첫 시즌에 찍었던 광고였다.

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매체는 '현재 41세인 이 포르투갈 국가대표 스타에게 속옷 촬영이 낯선 일이 아니게 됐다. 호날두는 2013년 자신의 브랜드 'CR7 언더웨어' 라인을 론칭했고, 그가 론칭 행사장에서 속옷을 입은 자신의 19m 대형 포스터와 함께 포즈를 취했다'고 덧붙였다.