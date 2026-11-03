손흥민도 들어라, LAFC 감독 분노의 작심 발언 "이런 식으론 안돼, 경기력 형편없었어"

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[스포츠조선 김대식 기자] 손흥민 소속팀 LAFC 분위기가 심각하다.

LA FC는 2일(한국시각) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 2026시즌 미국메이저리그사커(MLS) 33라운드 홈 경기에서 전반에만 두 골을 헌납하며 1대3 완패했다.

이겼어야 했던 경기였다. 미네소타는 서부 콘퍼런스 12위로 하위권에 속한 팀이기 때문이다. LAFC는 MLS컵 플레이오프를 앞두고 반드시 분위기 반전이 필요했고, 미네소타를 제물로 삼아야 했다. 하지만 정작 제물이 된 건 LAFC였다. LAFC라는 보양식을 섭취한 미네소타는 플레이오프 진출 희망을 이어갔다.

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사비 타마리트 감독은 손흥민을 포함한 모든 선수에게 날 선 경고를 보냈다.사비 감독은 경기 후 기자회견에서 "오늘 우리는 처음부터 연결된 팀이 아니었다. 이런 식으로는 안 된다"며 선수단을 향해 강한 불만을 드러냈다.

사비 감독은 경기력부터 짚었다. "후반전에 노력했지만 오늘 경기력은 좋지 않았다. 경기 전체적으로 별로였다. 전반전에는 정말 형편이 없었다"고 돌아봤다. 전술도 전체적으로 좋지 못했다는 평가도 덧붙였다.

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가장 큰 문제로는 마음가짐을 꼽았다. 사비 감독은 상대가 마치 플레이오프를 준비하는 팀처럼 보였지만 LAFC는 너무 느슨했다고 지적했다. 이어 "그런 일이 있어서는 안 된다. 오늘 이겼다면 4위 안에 들 수 있는 기회를 얻을 수도 있었다"며 아쉬움을 감추지 않았다.

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책임은 스스로에게도 돌렸다. 사비 감독은 "경기에 대해서 많이 반성해야 한다. 제가 리더지만 우리 모두가 어떤 팀을 만들고 싶은지, 어떤 팀이 되고 싶은지 생각해야 한다"고 강조했다. 또 전술적인 문제라기보다 경기에 임하는 마음가짐과 에너지가 적절하지 않았던 것이 문제였다며, 다른 경기와 별반 다르지 않았다고 설명했다.

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사비 감독은 "우리는 좋은 경기를 펼칠 수 있다는 자신감을 가지고 임했다. 솔직히 말하면 때로는 정확한 이유를 모를 때가 있다. 아주 꼼꼼히 검토해야 한다"고 말했다. 이어 "전술의 문제, 누가 뛰었는지의 문제가 아니다. 우리는 제대로 경기를 하지 않았다"고 단호하게 말했다. 특정 전술이나 선발 명단이 아니라 팀 전체의 자세를 문제 삼은 셈이다.

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사비 감독은 끝으로 "경기를 지켜본 팬들에게 사과드린다. 좋은 경기력이 아니었다"고 고개를 숙였다. 스스로를 포함한 전원의 반성을 촉구한 이번 발언은 손흥민을 포함한 모든 선수에게 향하는 경고 메시지로 풀이된다.