상대 컷백에 속수무책! 로테이션 카드 꺼낸 대전, 가시와 원정에서 0-2 완패 'ACLE 2연패'[현장 리뷰]

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[가시와=스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌이 창단 첫 일본 원정에서 아쉽게 패했다.

대전은 3일 일본 가시와의 산쿄 프론티어 가시와 스타디움에서 열린 가시와 레이솔과의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전에서 후반 연속골을 내주며 0대2로 패했다.

황선홍 감독은 로테이션 카드를 꺼냈다. 포메이션은 4-2-3-1이었다. 최전방에는 디오고가 섰고, 2선에는 주앙 빅토르-김준범-정재희가 포진했다. 수비형 미드필더에는 이순민과 김봉수가 자리했다. 포백은 박규현-조성권-김민덕-김진야가 꾸렸다. 이창근이 골문을 지켰다. 김민수, 이준서, 강윤성, 김문환, 안톤, 이명재, 루빅손, 박병찬, 서진수, 엄원상, 주민규는 벤치에서 시작했다.

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가시와는 3-4-3 포메이션을 가동했다. 스리톱은 야마구치 히나타, 후지오 쇼타, 고이즈미 요시오가 이름을 올렸다. 중원은 하라카와 리키, 나카가와 노부테루가 구축했다. 좌우 윙백으로 엔도 케이타, 쿠보 토지로가 나섰다. 3백은 스기오카 다이키-코가 타이요-하라다 와타루가 구성했다. 골키퍼는 나가이 켄고였다.

초반 대전이 김진야를 중심으로 한 오른쪽 측면 공격이 살아나며 분위기를 잡았다. 그러나 슈팅은 가시와가 먼저 때렸다. 전반 5분 코너킥 상황에서 엔도가 수비 한명을 제친 후 왼발 슈팅을 시도했다. 수비가 몸으로 막아냈다. 7분 김민덕이 상대 돌파를 막다가 불필요한 태클로 경고를 받았다.

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11분 가시와가 왼쪽 하프스페이스를 공략했다. 야마구치가 파고들며 왼발 슈팅을 때렸다. 이창근 골키퍼 정면으로 향했다. 가시와가 계속해서 점유율을 높이며 공격을 주도했다. 가시와가 왼쪽에서부터 짧은 전개로 대전을 흔들었다. 반대쪽까지 이어진 볼은 노마크로 있던 하라다에 흘렀다. 하라다의 강력한 오른발 슈팅은 골대를 살짝 빗나갔다.

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18분에는 오른쪽에서 올라온 크로스를 후지오가 헤더로 연결했다. 제대로 맞지 않고 골라인을 넘었다. 20분 대전이 역습에 나섰다. 김준범이 중앙으로 파고들다 왼쪽에 빠져들어가는 주앙 빅토르에게 내줬다. 주앙 빅토르의 왼발 슈팅은 상대 골키퍼가 가까스로 막아냈다.

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21분 대전이 가슴 철렁한 위기를 넘겼다. 하라다가 오른쪽으로 빠르게 파고들었다. 노마크서 컷백을 시도했고, 후지오가 문전 앞에서 발에 맞췄지만 다행히 골대를 넘어갔다.

위기를 넘긴 대전이 조금씩 분위기를 잡았다. 정재희 쪽에서 공간이 생기며 기회를 만들었다. 하지만 마무리 패스가 아쉬웠다. 37분 대전이 좋은 슈팅을 때렸다. 아크 정면에서 디오고의 패스를 받은 주앙 빅토르가 회심의 오른발 슈팅을 때렸다. 오른쪽 포스트를 살짝 벗어났다.

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40분 대전이 결정적 위기를 넘겼다. 가시와의 역습 상황에서 왼쪽으로 파고들던 엔도가 노마크서 오른발 감아차기를 시도했다. 이창근 골키퍼가 멋지게 막아냈다. 43분에는 후지오에게 노마크 찬스를 내줬지만, 위치가 오프사이드였다.

44분 박규현이 높은 위치에서 볼을 뺏어 김준범에게 연결했다. 김준범의 왼발 슈팅은 골대를 벗어났다. 전반 추가시간 이순민이 빌드업 과정에서 미스한 볼이 고이즈미에 향했다. 고이즈미가 수비 한명을 제친 후 때린 왼발 슈팅은 크로스바를 살짝 넘어갔다. 결국 전반은 0-0으로 마무리됐다.

대전이 후반 시작과 함께 변화를 줬다. 김민덕을 빼고 안톤을 넣었다. 후반 1분만에 선제골을 내줬다. 가시와가 오른쪽을 파고들며 왼쪽으로 빠져들어가던 엔도에게 낮고 빠른 크로스를 찔렀다. 엔도가 오른발로 마무리 했다.

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5분에도 후지오에게 위협적인 기회를 내줬지만, 다행히 조성권이 빠른 커버로 막아냈다. 10분 이창근이 엄청난 선방쇼를 펼쳤다. 역습 상황에서 엔도의 강력한 슈팅을 막은데 이어 리바운드된 볼을 밀어넣는 것까지도 몸을 날려 막아냈다. 골과 다름없는 기회를 동물 같은 반사신경으로 지워버렸다.

계속해서 위기를 맞던 대전은 12분 추가골을 허용했다. 오른쪽에서 나카가와가 안톤을 스피드로 벗겨냈다. 이어 중앙으로 파고들던 후지오에게 빠르게 내줬다. 후지오는 침착하게 밀어넣으며 스코어를 벌렸다.

가시와는 계속해서 대전의 뒷공간을 공략했다. 대전은 속수무책으로 당했다. 계속 오른쪽 돌파에 흔들렸다. 여러차례 위협적인 컷백을 허용했다. 이창근의 선방과 육탄방어로 버텼다. 20분 대전이 디오고와 김준범을 제외하고 서진수와 강윤성을 투입했다. 제로톱으로 전환했다.

가시와의 공격은 계속됐다. 23분 유바가 왼쪽에서 강력한 슈팅을 시도했다. 이창근 골키퍼가 잘 막아냈다. 25분 하라다의 컷백을 호소야가 슈팅으로 연결했지만, 이번에도 이창근이 가까스로 막아냈다.

27분 대전이 주앙 빅토르를 빼고 루빅손을 투입했다. 대전이 조금씩 기회를 만들었다. 33분 서진수가 돌파하다 좋은 위치에서 프리킥을 얻었다. 정재희가 찼지만, 벽 맞고 넘어갔다. 대전은 주민규까지 투입하는 승부수를 띄웠다. 37분 박규현의 크로스를 주민규가 헤더로 마무리했지만 제대로 맞지 않았다.

38분에는 주민규의 스루패스를 받은 서진수가 수비 한명을 제친 후 오른발 슈팅으로 연결했다. 아쉽게 골대를 넘어갔다. 대전의 파상공세가 이어졌다. 하지만 상대의 육탄 방어에 번번이 슈팅이 막혔다.

대전의 공격은 계속됐다. 하지만 가시와가 라인을 내리며 버티기에 들어가자 찬스를 만들지 못했다. 결국 경기는 대전의 0대2 완패로 끝이 났다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com