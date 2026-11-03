가시와 원정서 이명재-김문환 끝까지 아낀 황선홍 감독 "100% 쏟아붓지 못해 아쉽다"[현장 기자회견]

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[가시와=스포츠조선 박찬준 기자]"100%를 쏟아붓지 못해 아쉬움이 남는다."

황선홍 대전하나시티즌 감독의 아쉬움이었다. 대전이 구단 창단 첫 일본 원정에서 무기력하게 패했다. 대전은 3일 일본 가시와의 산쿄 프론티어 가시와 스타디움에서 열린 가시와 레이솔(일본)과의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전에서 후반 연속골을 내주며 0대2로 패했다. 지난 비셀 고베전에 이어 ACLE 2연패에 빠진 대전은 1승1무2패에 머물렀다.

이날 로테이션 카드를 꺼낸 대전은 전반을 잘 넘겼지만, 후반 무너졌다. 후반 1분만에 선제골을 내준 대전은 12분 추가골을 허용하며 무너졌다. 이창근의 선방이 없었다면 더 크게 무너질 수도 있었다. 대전은 서진수, 루빅손, 주민규 등을 차례로 투입하며 만회골을 노렸지만, 상대의 육탄 방어를 넘지 못하고 무릎을 꿇었다.

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경기 후 기자회견에 나선 황 감독은 "어려운 경기였다. 아쉬운 결과다. 김민덕이 부상으로 안톤과 교체되면서 수비에서 혼선이 생겼다. 예상대로 가시와가 하프스페이스 공간을 공략하는데 능해서 1대1 방법으로 나섰는데 실점했다. 빨리 회복해서 다음을 준비해야겠다"고 했다.

이날 400여명의 대전 팬들이 일당백의 응원을 보냈다. 황 감독은 "원정 팬들께서 많이 찾아주셨다. 결과가 좋지 않아 마음이 무겁다. 발전해야 하는 부분이 많이 있다. 오늘도 선수들이 많은 것을 느꼈을 것 같다. 공격 작업을 하면서 사이드 뿐만 아니라 중앙의 콤비네이션이 아쉬웠다. 그런 부분이 개선돼야 한다"고 했다.

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이날 황 감독은 이명재와 김문환을 끝까지 아꼈다. 황 감독은 "모든 경기를 100%를 하는게 맞지만, 피지컬 파트하고 여러가지를 논의했을때 부상 우려 때문에 아껴뒀다. 그런 부분에서 아쉬움이 있다. 패배에 대해서는 변명의 여지가 없지만, 좋은 승부를 했어야 하는데 아쉬움이 남는다"고 했다.

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경기 후 황 감독은 가시와 서포터스를 찾아가 인사했다. 황 감독은 현역 시절 가시와에서 뛰었다. 황 감독은 "아쉽고 더 좋은 승부를 했어야 한다. 현역 때 많이 응원해주신 분들께 인사를 하는게 당연하다. 많이 박수 보내주셔서 감사하다. 가시와가 더 좋은 성적을 거뒀으면 좋겠고, 더 발전해서 더 큰 무대에서 다시 만났으면 한다"고 했다.

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과거 황 감독이 뛸 당시 가시와 서포터스였던 일본 기자가 가시와 방문에 대해 물었다. 황 감독은 "가시와 방문은 20년 정도 된 것 같다. 여기서 뛸때나 지금, 변함없는 축구 사랑이 느껴졌다. 그래서 가시와 선수들이 더 힘을 내는 것 같다. J리그에서 뛸때 좋은 추억이 많았다. 더 노력해서 더 좋은 경기와 만남을 기대하겠다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com