"일본 중대한 결단 내려야" 모리야스 전격 사임 '오피셜' 나오나...日 대표팀도 사령탑 고민 "아시안컵 연기 존중, 최상의 준비 위해 대응할 것"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]모리야스 하지메 감독의 거취도 안갯속에 빠졌다.

일본의 스포니치아넥스는 3일 '아시안컵이 연기 결정됐다. 모리야스 감독의 거취는 어떻게 될까'라고 보도했다.

아시아축구연맹(AFC)은 3일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '우리는 2027년 사우디아라비아 아시안컵 조직위원회 및 사우디 축구협회와의 광범위한 논의와 긴밀한 협의를 거쳐, 당초 2027년 1월 8일부터 2월 6일까지 열릴 예정이었던 이번 아시아 최고 권위 대회의 개최 일정을 2027년 12월 23일부터 2028년 1월 21일까지로 변경했음을 금일 최종 확정했다'고 발표했다.

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어쩔 수 없는 결정이다. 아시안컵은 당초 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디 리야드, 제다, 알코바르 등 3개 도시, 8개 경기장에서 열릴 예정이었으나, 사우디의 정세가 영향을 미쳤다. 예멘 후티 반군과의 군사적 충돌이 발생하고 있는 상황, 대회 기간에도 상황이 이어진다면 참가국들로서는 안전한 대회 참가를 장담할 수 없기에 쉽사리 대회 참가를 결정할 수 없었다. 모든 국가대표 선수들의 안전이 달린 문제, 섣부른 결정은 금물이었다. 조직위원회는 연기보다도 현재 예정된 시기에 개최하는 것에 여전히 집중하고 있다고 알려졌으나, 결국 연기를 결정했다.

한국은 아시안컵 연기가 확정되면서 로베르트 모레노 임시 감독의 거취가 안갯속에 빠졌다. 당초 계약 기간이 11월 27일까지였던 모레노 감독은 6경기의 결과를 토대로 연장 여부를 평가받을 예정이었다. 성과를 낸다면 아시안컵까지 계약을 연장할 수 있었다. 하지만 아시안컵의 연기로 연장 여부와 기간조차 장담하기 어려워졌다.

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일본도 상황은 다르지 않다. 이번 연기 결정의 여파를 피할 수 없게 됐다. 북중미월드컵 이후 일본 대표팀의 지휘봉을 내려놓을 예정이었던 모리야스는 이후 6개월 단기 계약으로 2027년 아시안컵까지만 일본 대표팀을 이끌기로 결정했다. 하지만 아시안컵이 1년 연기되며 임기를 연장하거나, 혹은 조기에 지휘봉을 내려놓아야 하는 입장에 놓이게 됐다.

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스포니치아넥스는 '아시안컵이 연기되며 이 대회를 끝으로 사임하기로 결정되어 있던 일본 대표팀의 모리야스 감독의 거취에도 영향을 미칠 예정이다. 내년 3월부터 성인 대표팀 감독을 겸임할 예정이었던 오이와 고 감독의 입장도 마찬가지다. LA올림픽 예선을 겸하는 일본 개최 U-23 아시안컵은 AFC 일정에 따르면 28년 1월 4일부터 22일까지 열린다. 이로 인해 모리야스가 아시안컵까지 지휘를 맡을지, 오이와 고가 아시안컵을, 다른 감독이 LA올림픽 예선을 맡을지에 관심이 쏠리게 됐다. 일본으로서는 중대한 결단을 내려야 한다'고 전했다.

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일본으로서도 결단이 필요한 시점이다. 이미 팀을 오래 겪어본 감독에게 더 기회를 줄지, 아니면 새 감독 체제에서 다시 1년에 가까운 시간을 준비에 돌입할지를 결단해야 한다. 미야모토 츠네야스 일본축구협회장은 "선수, 스태프, 서포터, 언론의 안전을 최우선으로 고려한 AFC의 아시안컵 개최 기간 변경에 대한 판단을 존중한다. 우리는 일본 대표팀이 대회를 향해 최선의 준비를 할 수 있도록 계속해서 관계 각처와 협력하며 대응해 나가겠다"고 밝혔다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com