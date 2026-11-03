오피셜 발표 무의미! '아시아 최강' 일본 초비상사태, 국대 감독이 아시안컵 두집 살림?...교통정리 불가피

스포츠조선DB

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]아시안컵 연기로 일본은 초비상이 걸렸다.

일본 매체 닛칸스포츠는 3일 '아시아축구연맹(AFC)이 사우디아라비아에서 2027년 1~2월 열릴 예정이던 아시안컵을 2027년 12월 23일~2028년 1월 21일로 연기한다고 발표했다'고 전했다. 이 매체는 중동 정세 혼란에 따른 조치라고 설명하며 '사우디아라비아에서는 예멘의 친이란 무장조직 후티반군에 의한 공격이 이어지고 있다'고 보도했다.

일본의 계획이 완전히 꼬였다. 모리야스 하지메 감독이 이번 아시안컵까지 이끈 뒤에 내년 3월부터 오이와 고 일본 21세 이하(U-21) 대표팀 감독이 바통을 넘겨받기로 계획했다. 하지만 아시안컵이 연기되면서 11월 A매치 이후 곧바로 오이와 감독이 지휘봉을 잡아야 할 상황이다. 문제는 오이와 감독이 제대로 준비가 됐는지 의문이라는 점.

Advertisement

닛칸스포츠는 현 U-21 대표팀의 오이와 감독이 내년 3월부터 A대표팀 감독을 겸임하게 된다며 '과거 1998년 프랑스 월드컵 이후 취임한 필립 트루시에 감독이 2000년 시드니 올림픽과 2002년 한일 월드컵 두 무대에서 모두 지휘봉을 잡은 바 있다'고 짚었다. 다만 닛칸스포츠는 '세계적으로도 사례가 그리 많지 않듯 대표팀 겸임 감독은 매우 어려운 작업'이라며 '일정 면에서 타이트할 뿐 아니라 정신적 부담이 훨씬 커진다'고 분석했다.

AP연합뉴스

매체는 특히 선수 선발이 걸림돌이 될 것으로 내다봤다. 겸임이 큰 문제가 되지 않았던 과거와 다르게 현재는 겸임이 쉽지 않다 것이 닛칸스포츠의 진단이다. 매체는 '이전에 쿠보 타케후사가 언급한 적도 있지만 현재 A대표팀은 완성도가 높다'며 '30세 전후로 전성기를 맞이하고 있는 선수들이 많아 향후 4년간 세대교체가 한 번에 급격히 진행되기는 어렵다'고 분석했다.

닛칸스포츠는 선수단 구성이 다를 경우의 문제점도 거론했다. 이 매체는 '올림픽 대표팀과 A대표팀이 추구하는 축구 스타일이 같더라도 구성 멤버가 다르면 결국 서로 다른 두 팀을 지휘하는 셈'이라며 '대면하고 관리해야 하는 선수의 수도 두 배로 늘어난다'고 지적했다.

Advertisement

Advertisement

마지막으로 매체는 '감독의 일은 결국 팀 매니지먼트인 만큼 선수 개인개인을 대하는 자세가 중요하다'고 강조했다. 아시안컵이 2027년 말에서 2028년 초로 밀리면서 2028년 일정이 더 빡빡해졌다는 점도 부담 요인이다. 닛칸스포츠는 '2028년 캘린더를 따져보면 겸임으로 인한 리스크는 지나치게 커 보인다'고 평가했다. 심지어 연기된 아시안컵의 일정이 23세 이하(U-23)아시안컵 일정과도 겹친다. U-23 아시안컵은 2028년 1월 4일 개막이다. 일본축구협회는 사령탑 자리를 두고 하루빨리 교통정리를 다시 해야 하는 상황이다.