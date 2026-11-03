'오피셜' 공식발표, '韓 국가대표 수비수' 김민재, 레알 마드리드 훈련장에서 등장...스페인 이동 후 깜짝 근황 공개, 대체 왜?

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재를 비롯한 바이에른 뮌헨 선수단이 예상치 못한 장소에서 등장했다. 바로 레알 마드리드 훈련장이다.

바이에른은 3일(한국시각) 구단 공식 SNS를 통해 '오늘의 워밍업을 위한 특별한 장소, 이곳에 있을 수 있어 감사하다'라며 특별한 장소를 공개했다.

장소의 위치는 바로 레알 마드리드의 훈련장이었다. 바이에른은 4일 오전 5시 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열리는 아틀레티코와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전을 앞두고 있다. 경기에 앞서 마드리드에 입성한 바이에른 선수단은 예상치 못한 곳에서 경기 준비를 위한 워밍업에 돌입했는데, 그곳이 바로 레알 마드리드 훈련장이다.

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이런 결정은 바이에른의 기존과 다른 숙소 선택 등으로 인한 영향으로 보인다. 독일의 빌트는 3일 '바이에른 뮌헨이 일반 호텔에 묵고 있다'라며 바이에른 뮌헨 선수단의 근황을 조명했다.

빌트는 '바이에른 뮌헨은 UCL 원정 경기 때 보통 고급 호텔에 투숙한다. 지난 시즌 당시 레알 마드리드와의 경기를 앞두고 스페인 수도 마드리드 중심부에 위치한 5성급 포시즌스 호텔에 머물렀다. 하지만 아틀레티코전을 앞두고는 이례적으로 일반 호텔을 선택했다'며 '구단이 이 스탠다드 호텔을 선택한 이유는 무엇일까? 가장 큰 이유는 편리한 위치다. 해당 호텔은 공항에서 버스로 10분 거리이며, 팀 버스를 타면 경기장까지 15분 만에 도착할 수 있다'고 설명했다.

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이어 '바이에른 뮌헨이 아틀레티코 마드리드와의 경기 전 워밍업을 위해 사용할 수 있도록 허가받은 레알 마드리드의 훈련장도 발데베바스에 위치해 있으며, 뮌헨 선수단 호텔에서 버스로 단 10분 거리에 있다. 비록 바이에른 뮌헨 선수들이 익숙한 호텔만큼 호화롭지는 않지만, 아틀레티코 마드리드와의 경기를 앞두고 선수들에게 최상의 준비를 할 수 있도록 필요한 편안함을 제공하는 것으로 보인다'며 레알 훈련장에 등장한 이유도 덧붙였다.

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한편 바이에른은 이번 경기도 뱅상 콤파니 감독이 질병으로 인한 회복을 위해 자리를 비우며, 애런 댕크스 코치가 팀을 이끈다. 김민재와 이강인의 코리안더비 여부도 관심을 모을 전망이다. 두 선수 모두 최근 팀의 주축으로 인정받고 있기에 한국 대표팀 핵심 선수 사이의 '창과 방패' 맞대결도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com