"하늘이 모레노 감독을 버렸다" 아시안컵 연기에 직격탄 맞은 모레노 사단, 스텝 꼬인 KFA…한국뿐 아니라 아시아 전체가 난리법석

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 손흥민이 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]2027년 사우디아시안컵이 내년 연말로 전격 연기되면서 아시아를 대표하는 축구대표팀 사령탑들의 거취가 미궁에 빠졌다.

로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독은 9~11월 A매치 6경기 성과를 토대로 내년 1~2월 열릴 예정이던 아시안컵 지휘 여부가 결정날 예정이었지만, 아시안컵이 중동의 불안한 정세로 내년 12월로 미뤄지면서 자연스럽게 계약해지 수순을 밟을 전망이다.

대한축구협회(KFA)는 지난 9월, 스페인 출신 모레노 감독과 11월 28일까지 3개월짜리 단기 계약을 맺었다. 정몽규 전 KFA 회장 사퇴 후 지도부 공백 상황에서 정식 사령탑을 선임하기보단 일단 급한 불을 끌 요량으로 모레노 사단을 영입했다. 지난 9~10월 통합 A매치 4연전에서 부진 끝에 2승1무1패 성적을 낸 모레노호는 이달 사우디아라비아, 카타르와의 카타르 원정 평가전을 끝으로 물러날 가능성이 커보인다.

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일본 축구대표팀 역대 최장수 사령탑인 모리야스 하지메 감독 역시 사퇴 수순을 밟을 예정이다. 모리야스 감독은 2026년 북중미월드컵 이후 내년 3월까지 유임하는 단기 계약을 맺었다. 아시안컵까지 치르고 오이와 고 일본 U-21 대표팀 감독에게 지휘봉을 자연스럽게 물려주는 그림을 그린 건데, 아시안컵이 연기되면서 대표팀에 남을 명분이 사라졌다. 모리야스 감독 역시 11월 A매치를 끝으로 작별할 가능성이 커졌다.

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아시안컵 연기로 인해 직격탄을 맞은 감독은 모레노, 모리야스 둘만이 아니다. 개최국 사우디의 요르고스 도니스 감독의 거취 역시 오리무중이다. 그리스 출신 도니스 감독의 계약기간은 내년 6월까지다. 가뜩이나 지난달 로베르토 마르티네스 전 포르투갈 대표팀 감독이 내년 3월부터 사우디를 이끈다는 내용의 내정설이 보도된 터에, 자신의 지도력을 입증할 메이저 대회가 사라졌다. 디디에 데샹 전 프랑스 대표팀 감독 역시 유력한 후보군으로 떠올랐다.

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다만 도니스 감독은 제27회 아라비안 걸프컵 결승에서 아랍에미리트를 2대0으로 꺾고 우승컵을 거머쥐며 탄탄한 입지를 구축하고 있다. 아직은 결정난 것이 없는 상태라고 현지 매체들은 보도했다. 도니스 감독이 내년 12월부터 열릴 대회를 이끌려면, 계약은 한 차례 연장해야 한다.

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토니 포포비치 호주 감독 역시 아시안컵까지만 팀을 맡는 단기 계약을 맺은 것으로 전해졌다. 호주 통신사 AAP는 이번 대회 연기가 포포비치 감독의 향후 거취에 영향을 미칠 수 있다고 전했다.

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아시안컵은 사우디와 예멘 후티 반군의 무력 충돌 여파로 약 11개월 뒤로 밀려 내년 12월 23일부터 2018년 1월 21일까지 열릴 예정이다. 현재 아시아축구연맹(AFC)는 국제축구연맹(FIFA)의 최종 승인을 기다리는 중이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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