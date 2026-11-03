일본 뒤집힐 깜짝 비판...'EPL 빅클럽' 日 국대 골키퍼 맹비판 "확신주지 못해"

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 국가대표 골키퍼 스즈키 자이온이 실수 이후 쓴소리를 받았다.

영국 풋볼 인사이더는 2일(이하 한국시각) 전 애스턴 빌라 수석 스카우터인 브라이언 킹이 스즈키의 실수 이후 문제점을 짚었다고 보도했다.

지난 1일 빌라와 풀럼과의 경기에서 스즈키는 경기를 망쳤다. 1-0으로 앞서가던 후반 19분 너무 평범한 코너킥에서 스즈키는 공을 제대로 잡지 못했다. 공은 골대 안에 떨어져, 스즈키의 자책골로 선언됐다. 스즈키의 어이없는 실수로 빌라는 승점 1점에 그쳐야 했다.

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킹은 스즈키의 플레이 스타일부터 문제 삼았다. 킹은 풋볼 인사이더를 통해 "그는 선방을 필요 이상으로 어렵고 화려하게 보이도록 만드는 경향이 있는 골키퍼다. 보다 기본적이고 단순한 역할에 집중해야 한다"라며 비판의 목소리를 높였다.

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화려한 선방만으로는 평가받기 어렵다는 꼬집음도 이어졌다. 킹은 "경기 중에 한두 번 멋진 선방을 해내는 것은 당연한 일이다. 골키퍼라면 늘 있는 일이죠. 하지만 안타깝게도 사람들은 그 멋진 선방을 기억해주지 않는다"라고 말했다.

킹은 반등 가능성은 인정하면서도 의구심을 거두지 않았다. 킹은 "물론 그가 기량이 있는 선수라면 이번 실수를 털어내고 반등할 것이다. 하지만 앞서 말했듯, 그는 (투입된 이적료 대비) 나에게 아직 확신을 주지 못한 골키퍼"라며 비판을 이어갔다. 매체는 '그만한 이적료를 주고 가져온 선수라면 단 한 번의 실수로 시즌 전체를 망쳐서는 안 된다'는 것이 킹의 생각이라고 전했다.

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스즈키는 이번 여름 이적시장을 통해 빌라 유니폼을 입었다. 신트 트라위던(벨기에)를 거쳐 파르마(이탈리아)에서 맹활약을 보여주며 가능성을 인정받았다. 빌라는 파리생제르맹(PSG)과의 경쟁을 이겨내고 3000만유로(약 451억원)를 지불했다. 곧바로 주전으로 올라서면서 호평을 받았지만 치명적인 실수로 곧바로 비판 대상이 됐다.

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반면 우나이 에메리 빌라 감독은 경기 후 일본 국가대표 골키퍼를 감쌌다. 에메리 감독은 "골키퍼의 실수는 훨씬 더 집중 조명을 받게 마련이다. 하지만 이것 역시 축구의 일부이며 우리는 계속 앞으로 나아가야 한다"라고 스즈키를 감쌌다.