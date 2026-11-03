끝내 '오피셜' 공식발표, 손흥민 '라스트댄스' 초비상...국가대표 마지막 메이저 대회 출전 여부 안갯속, "아시안컵 2027년 12월 개최 예정"

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 라스트댄스도 장담할 수 없게 됐다. 아시안컵 연기라는 변수가 발생했다.

아시아축구연맹(AFC)은 3일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '우리는 2027년 사우디아라비아 아시안컵 조직위원회 및 사우디 축구협회와의 광범위한 논의와 긴밀한 협의를 거쳐, 당초 2027년 1월 8일부터 2월 6일까지 열릴 예정이었던 이번 아시아 최고 권위 대회의 개최 일정을 2027년 12월 23일부터 2028년 1월 21일까지로 변경했음을 금일 최종 확정했다'고 발표했다.

아시안컵은 당초 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디 리야드, 제다, 알코바르 등 3개 도시, 8개 경기장에서 열릴 예정이었으나, 사우디의 정세가 영향을 미쳤다. 최근 사우디를 향한 예멘 후티 반군의 공격이 시작되며 혼란스러운 상황이 지속되고 있다. 사우디의 수도인 리야드 킹 칼리드 국제공항이 미사일 공습을 받아 300명이 넘는 사상자가 발생하면서 안전 문제가 불거졌고, 이외에도 사우디를 향한 예멘 후티 반군의 공격이 계속되고 있다.

Advertisement

AFP연합뉴스

공항 운행을 전면 중단시킨 사우디도 가만히 있지 않고, 후티 반군을 향한 반격을 시작했다. 튀르키예 등 주변국들이 참전할 가능성이 제기되고 있어서 전쟁이 쉽게 끝날 것 같지 않은 모양새다. 최근에는 투르키 알말키 연합군 대변인이 리야드에서 드론과 테러 조직 후티 민병대가 남부 지역을 향해 발사한 탄도미사일을 파괴했다고 밝히며 상황은 여전히 이어지고 있다.

이런 상황 속에서 개막까지 불과 두 달을 앞둔 아시안컵의 진행이 가능할지에 관심이 쏠릴 수밖에 없었다. 군사적 충돌이 계속 이어진다면 참가국들로서는 안전한 대회 참가를 장담할 수 없기에 쉽사리 대회 참가를 결정할 수 없었다. 모든 국가대표 선수들의 안전이 달린 문제, 섣부른 결정은 금물이었다. 조직위원회는 연기보다도 현재 예정된 시기에 개최하는 것에 여전히 집중하고 있다고 알려졌으나, 결국 연기를 결정했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣은 후 세리머니를 하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

Advertisement

손흥민의 마지막 우승 도전도 걸림돌을 맞이했다. 당초 2027년 대회는 손흥민에게 마지막 아시안컵이 될 가능성이 컸다. 하지만 2027년 12월까지 미뤄지는 상황 속에서 손흥민의 대표팀에서의 미래와 출전 여부도 다시금 확신하기는 어려운 상황에 놓였다. 1992년생인 손흥민은 이미 만 34세의 나이다. 대표팀 우승 경력에 대한 아쉬움은 있지만, 1년이라는 시간 동안 얼마나 기량이 하락할지 감히 예측하기 어려운 나이에 진입했다. 현재 수준의 경기력과 몸 상태를 유지하는 것도 어려울 수 있다.

Advertisement

아시안컵 연기와 함께 한국 대표팀의 여정에 새로운 준비 기간이 주어졌다. 늘어난 시간과 함께 변화와 이에 대한 대처도 필요해졌다. 로베르트 모레노 감독을 비롯한 여러 상황에 한국 축구가 어떤 방향성을 갖고 다시 1년에 가까운 시간을 준비하게 될지도 주목할 부분이다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com