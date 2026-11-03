'살인자' 낙인찍힌 니킥 골키퍼, 데 미겔 사망 비보에 "극심한 충격"→SNS 댓글창 폐쇄…과실치사로 형사처벌 가능성 제기 "최대 4년"

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출처=테네리페 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]헤수스 데 미겔의 목숨을 앗아간 충돌 사고에 연루된 안도라 소속 골키퍼 헤수스 오워노는 스포츠적 징계는 물론, 형사적 책임까지 져야 할 상황에 놓였다.

스페인 일간 '마르카'는 3일(한국시각), 데 미겔의 안타까운 사망 소식을 다룬 기사에서 "데 미겔의 죽음은 스페인 축구계를 넘어 전 세계 축구계에 받아들이기 힘든 비극을 안겨줬다. 그의 유족과 동료들, 소속팀이었던 테네리페와 마드리드 축구계 전체가 느끼는 슬픔은 이루 말할 수 없이 크다. 이 사건에는 또 다른 이면이 있다. 안도라 골키퍼 오워노의 입장이다. 그는 공격수 데 미겔의 목숨을 앗아간 충돌 사고의 당사자이다. 공을 따내기 위해 골문을 비우고 달려나왔던 그는, 최악의 결과로 이어진 자신의 행동이 초래한 무게를 평생 안고 살아가야 하는 처지가 됐다"라고 밝혔다.

'마르카' '스포르트' 등의 보도를 종합하면, 적도기니 출신인 오워노는 사망 소식이 전해진 후 "극심한 충격"에 빠져있다. 그는 데 미겔의 가족측에 개인적으로 연락해 사과를 전하려 했으나, 이날 데 미겔이 끝내 세상을 떠나면서 상황은 더욱 복잡하고 민감해졌다. 테네리페와 안도라의 스페인 2부리그 경기는 2일에 벌어졌고, 이날 경기에서 오워노와 충돌 후 의식을 잃은 데 미겔은 하루 뒤 숨을 거뒀다. 오워노는 후반 추가시간 상대 역습 상황에서 골문을 비우고 달려나와 데 미겔의 가슴 부위를 무릎으로 가격하는 반칙으로 퇴장을 당했다. 관중석에는 데 미겔의 아내와 자녀가 있었던 것으로 전해졌다.

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'마르카'는 "오워노는 소셜미디어에서 쏟아지는 비난과 모욕을 견디지 못해 결국 자신의 계정 댓글 기능을 차단했다. 일부 팬은 이번 사건을 두고 그를 '살인자'라고 부르기도 했다. 당시 오워노는 퇴장을 당했고, 테네리페 소속이었던 데 미겔은 경기장에 쓰러진 채 남겨졌다"며 "이제는 이번 죽임이 안겨준 충격과는 별개로, 스포츠적 책임과 형사적 책임에 대한 면밀한 검토가 이뤄져야 할 때"라고 전했다.

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이 매체에 따르면, 오워노는 출장정지 징계가 내려질 것이 확실시된다. 스페인축구협회 징계 규정 제102조에 따르면, 경기 중 상대 선수에게 폭력적인 행동을 가하여 유해한 결과나 심각한 부상을 초래한 선수에겐 4경기에서 12경기 출전 정지 처분을 내리게 되어있다. 다만, 선수 사망시 자동으로 부과되는 징계 규정은 별도로 존재하지 않는다. 규정 하에서 최고 수준의 징계가 적용될 것으로 예상된다.

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형사 처벌이 내려질 가능성도 있다. '마르카'는 "스페인 형법 제142조는 '중대한 무모함'으로 인한 살인과 '경미한 무모함'으로 인한 살인으로 구분한다. 전자의 경우 1년에서 4년의 징역형이 규정되어 있으며, 후자의 경우 벌금형(3개월에서 18개월 동안의 일일 벌금액을 기준으로 산정)이 부과한다"며 "이러한 처벌 규정이 반드시 오워노가 유죄 판결을 받게 될 것임을 의미하지 않는다. 실제 기소가 이뤄지고 유죄가 인정되기 위해선 골키퍼가 스포츠 상황에서 요구되는 주의 의무를 심각할 정도로 위반했는지, 그 결과가 객관적으로 예견 가능했고 회피할 수 있었는지 등을 면밀히 검토해야 한다. 그의 행위와 사망 사이에 필요한 인과적-법적 연관성이 존재하는지 여부도 따져야 한다"라고 밝혔다.

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스페인의 스포츠법 전문 변호사인 사비에르 알레르트 카날은 'ARA'를 통해 오워노에게 과실치사 혐의가 적용될 지에 대해 "가장 중요한 것은 고의성 여부인데, 이를 입증하기란 매우 어렵다. 만약 경기장 밖에서나 경기가 중단된 상황에서 폭력 행위가 발생했다면 형사 사건임이 분명하지만, 이번 사건은 축구라는 접촉 스포츠를 하는 과정에서 수반되는 위험을 감수해야 하는 상황에서 벌어진 일"이라고 설명했다. 또 다른 형사 전문 변호사인 에나 베라는 해당 장면을 검토한 후, "골키퍼가 선수를 죽이려고 그런 행동을 한 것이 아니라, 의도치 않게 사망에 이르게 한 것"이라는 의견을 냈다.

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테네리페 구단은 공식 성명을 통해 "비통한 마음을 금할 길이 없다. 이 믿기 힘든 현실 앞에 목이 멘다. 우리 구단은 3일 오전 8시, 헤수스 데 미겔 알라메다가 세상을 떠났다는 비보를 전한다. 그 어떤 위로의 말로도, 이 깊은 슬픔을 조금이나마 덜어낼 방법은 없다. 우리는 큰 충격과 슬픔에 잠긴 유가족과 고인을 아꼈던 모든 이들, 그리고 오늘 이 잔혹한 소식에 함께 슬퍼하는 모든 '티네르페니스모' 구성원들과 마음을 함께한다. 데 미겔의 유가족에게 보내준 모든 위로와 성원에 깊은 감사를 표하며, 이 힘든 시기에 유가족의 사생활을 최대한 존중해 주시기를 간곡히 부탁드린다"라고 밝혔다. 스페인축구협회는 데 미겔을 추모하기 위해 3일에 벌어지는 모든 스페인 프로 축구 일정을 중단했다. 스페인 아틀레티코 마드리드에서 뛰는 이강인 등 축구 스타들도 추모의 뜻을 전했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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출처=이강인 인스타그램