'득점 선두' 야고-클리말라-루이스, 모두 도움은 단 1개...이타적인 공격수는 없다

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[스포츠조선 박찬준 기자]올 시즌 K리그 득점왕 경쟁이 뜨겁다.

K리그1에서는 울산HD의 야고와 FC서울의 클리말라가 공동 선두를 달리고 있다. 나란히 16골을 기록 중이다. 그 아래에는 14골의 무고사(인천)가 자리해 있다. K리그2도 치열하다. 여름이적시장에서 수원 삼성 유니폼을 입은 루이스가 15골로 1위에 오른 가운데, 1골 차이로 가르시아(14골·충북청주)가 2위에 자리해 있다. 시즌 내내 폭발적인 득점력을 자랑하던 이들이기 때문에 득점왕 싸움은 마지막까지 갈 공산이 크다.

K리그1, 2 득점 선두를 보면 공통점이 있다. 야고, 클리말라, 루이스 모두 도움이 단 1개다. 무고사도 도움이 2개 뿐이고, 가르시아 역시 시즌 내내 단 1개의 어시스트만을 기록했다.

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비단 올 시즌 뿐만이 아니다. 득점왕을 차지한 선수들은 두 자릿수 득점을 올리는 동안 도움은 1~2개에 불과했다. 지난 시즌 K리그1 득점왕 싸박은 17골 넣으며 단 2개의 도움을 기록했다. 득점 2위 전진우(16골)도 2도움에 그쳤다. 다른 해도 비슷하다. 2024년 무고사(15골)는 도움 1개를 올렸고, 2023년과 2021년 두 차례 득점왕에 오른 주민규는 각각 17골과 22골을 넣는 동안 도움은 2개, 1개 밖에 기록하지 못했다. 2020년 주니오는 무려 26골을 넣으며, 도움은 2개에 그쳤다. 2019년 타가트(19골)도 도움은 1개 뿐이었다.

2022년이 좀 특별했다. 당시 득점왕을 차지한 조규성(17골)은 득점왕 기준으로는 대단히 많은, 무려 5개의 도움을 올렸다.

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그렇다면 왜 이런 결과가 나온 것일까. 이를 위해서는 공격수들의 성격에 주목해야 한다. 공격수들은 기본적으로 이기적이다. 더 정확히 말하면 '자기 중심적 사고'와 정신분석학에서 자기애를 뜻하는 '나르시시즘'을 갖고 있다. 즐라탄 이브라히모비치는 그만의 거만하고 자기 중심적인 태도로 '즐라탄스럽다'라는 뜻의 스웨덴어 즐라타네라(Zlatanera)를 탄생시키기도 했다. 이기적이라면 둘째가라면 서러운 호마리우는 "공격수는 자기 중심적이고 이기적이어야 한다. 공격수는 그래야만 한다"라는 어록을 남겼다.

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영국 BBC는 축구에 대해 설명하며 '포워드는 가장 이기적인 포지션'이라고 했다. 전쟁과도 같은 골문에서 한발 앞서서 골을 넣기 위해 필요한 덕목 중 하나는 '나 아니면 안돼'라는 적극적인 마인드다. 공격수들은 상대 수비수들의 거친 압박과 심리전에 대응하기 위한 카드로 '내가 최고'라는 나르시시즘을 꺼낸다. 이는 욕심으로 이어진다.

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실제로 세계의 특급 스트라이커들은 '지나치다' 싶을 정도로 골욕심을 보인다. K리그 득점왕 경쟁을 이어가고 있는 선수들도 마찬가지다. 야고와 클리말라는 올 시즌 각각 76개, 73개의 슈팅을 때려, K리그1 선수들 중 최다 슈팅 5, 6위에 올라 있다. 루이스는 무려 103개의 슈팅으로 K리그에서 유일한 세자릿수 슈팅을 기록했다.

좋은 위치에 있는 동료를 활용하기 보다는 스스로 해결하는 것을 즐기는만큼, 어쩌면 그 한 개의 도움도 신기한 결과일수 있다. 이타적인 공격수는 없다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com