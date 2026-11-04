"우승하겠다"는 약속 지킨 '1988년생 초보 감독' 이승희 "올 시즌은 80점, 내년엔 100점 만들겠다"[인터뷰]

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[스포츠조선 박찬준 기자]"우승하겠습니다."

시즌 개막 전 "3연승을 하면 정식 감독으로 바꿔주겠다"는 대표이사의 제안에 대뜸 '우승'을 꺼냈다. 전임 감독이 갑작스레 팀을 떠나며 시작된 감독 대행, '1년 계약 제안'에도 "상관없다"고 했다. '초보 감독'의 흔한 '객기'로 여겨졌다. 하지만 자신이 있었다. "처음 지도자를 시작할때부터 이 순간을 준비했기에 확신이 있었다. 걱정 보다는 빨리 끝나서 우승 감독이 되고 싶다는 기대가 더 컸다."

현역 최고령 K리거인 신광훈(39·포항) 보다도 한 살이 어린 '1988년생 K3리그 최연소 감독' 이승희 감독(38)이 제대로 사고를 쳤다. 시흥시민축구단이 2년 만에 K3리그 우승컵을 탈환했다. 시흥은 10월31일 당진종합운동장에서 열린 당진시민축구단과의 '2026 K3리그' 25라운드에서 0대0으로 비겼다. 승점 56점을 기록한 시흥은 2위 포천시민축구단(승점 49)에 승점 7점 앞서며 남은 경기에 상관없이 우승을 확정지었다.

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시흥은 2024년 통합 K3리그 첫 우승을 이뤄낸 후 2년 만에 두 번째 K3리그 정상에 올랐다. 2020년 통합 K3리그 출범 이후 두 차례 정상에 오른 팀은 김해(2020, 2025)에 이어 시흥이 두 번째다. 지난해 김해에 밀려 리그 2연패에 실패했던 아쉬움도 한 시즌 만에 털어냈다. 이 감독은 "우승을 하겠다고 준비하고 시즌을 시작했는데 내 자신과의 약속을 지킨 것 같아서 기쁘다"고 웃었다.

올 시즌 처음 성인 무대 감독직에 오른 이 감독은 산전수전을 다 겪은 베테랑 감독들 사이에서 초보 답지 않은 지도력을 보였다. 개막 후 8연승에 성공하며 일찌감치 치고나간 시흥시민은 16경기 무패(12승4무)를 달리며 순위표를 주도했다. 과감한 압박과 빠른 트랜지션으로 무장한 이승희식 공격축구는 호평을 받았다.

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물론 위기도 있었다. 이 감독은 "7월에 핵심 선수였던 정현우가 FC서울로 이적했고, 주축 선수 8명이 한꺼번에 다쳤다. 리그에서 첫 패배를 한 뒤 연패를 당했다. 고비였다"고 털어놨다. 이 감독은 "그때 처음으로 상대 영상 분석했다"고 했다. 이 감독은 "당시 2위였던 포천, 3위였던 대전코레일과 연전이 있었다. 그 전까지 우리팀 플레이에만 집중했다. 우리 것만 잘하면 이길 수 있다고 생각했다. 그때 상대도 분석하고, 우리 문제점도 확인하면서 다시 치고 나갈 동력을 마련했다"고 했다.

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시흥은 포천, 대전코레일을 모두 잡았고, 다시 연승에 성공하며 치고 나갔다. 결국 우승까지 거머쥐었다. 이 감독은 "성인 감독으로 한 시즌을 보내며 많이 배웠다. 1년을 꾸준히 끌고 간다는게 확실히 어렵더라. 부상자나 변수도 있고, 준비한만큼 결과가 나오지 않을때도 있었다. 올 시즌을 치르며 많이 배웠다"고 했다.

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이 감독은 이번 우승으로 차세대 지도자로 입지를 공고히했다. 이 감독은 색깔 있는 축구와 정열적인 모습으로 'K3리그의 이정효'라는 별명도 얻었다. 스스로에게 박한 평가 역시 이정효 감독을 닮았다. 이 감독은 "올 시즌 점수는 80점 정도 될 것 같다. 내년 시즌에는 꼭 100점을 만들고 싶다"고 웃었다. 박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com