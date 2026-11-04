김지수→신민하→손정범 '영건즈'…왕따설부터 불화설까지 '위기의' 韓 축구 새 희망 될 수 있을까

사진제공=대한축구협회

발언하는 모레노 축구대표팀 감독 (천안=연합뉴스) 이지은 기자 = 로베르트 모레노 한국 축구대표팀 임시 감독이 29일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열린 11월 중동 원정 평가전 소집 명단 발표 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.10.29 jieunlee@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'영건'들이 새 활력소가 될 수 있을까. 한국 축구가 좀처럼 어둠을 뚫고 나오지 못하고 있다.

2026년 북중미월드컵 이후 완전히 길을 잃었다. 그동안 중심을 잡았던 정몽규 대한축구협회장과 홍명보 감독이 떠난 뒤 수면 아래의 갈등이 폭발했다. 결국 터질 것이 터졌다. '92라인' 손흥민(LA FC)-이재성(마인츠)과 '96즈' 김민재(바이에른 뮌헨)-황인범(포르투)-황희찬(샬케)의 해묵은 갈등 루머는 사실로 드러났다. 손흥민 리더십이 '사망 선고'를 받았지만, 불똥은 엉뚱한 곳으로 튀고 있다.

그렇다고 축구 시계를 멈출 순 없다. 로베로트 모레노 임시 감독이 이끄는 한국은 카타르 도하에서 사우디아라비아(13일·이하 한국시각), 카타르(17일)와 11월 A매치 2연전을 치른다. 당초 내년 1월로 에정됐던 2027년 아시안컵을 대비하고자 했다. 그러나 아시안컵은 불안한 중동 정세로 연기하는 쪽으로 확정됐다.

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사진제공=한국프로축구연맹

모레노 감독은 이번 친선경기에 나설 26명의 태극전사를 발표했다. '불화설의 중심' 손흥민 김민재 황인범 등이 모두 이름을 올린 가운데 새 얼굴이 반짝인다. 한국 축구의 미래를 이끌 어린 선수들이 이름을 올린 것은 그나마 위안이다. 올림픽대표팀에서 뛰던 2007년생 손정범(서울)은 생애 첫 A대표팀에 이름을 올렸다. 그는 올해 프로에 데뷔, 빼어난 재능을 선보이며 서울의 K리그 정상 등극에 힘을 보탰다. 올 시즌 가장 강력한 '영플레이어상' 후보다. 그는 소속팀에서 이미 4-4-2 포메이션에 적응을 마친 상태다. 모레노 감독의 전술에 빠르게 스며들 수 있다는 장점이 있다.

신민하 '빠르게!' (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 신민하가 드리블을 하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 한국의 4연속 우승을 이끈 '센터백 듀오'도 나란히 A대표팀에 '콜업'됐다. 2023년 이후 몇 차례 A대표팀에 이름을 올렸던 2004년생 김지수(브렌트퍼드·잉글랜드)는 A매치 데뷔를 정조준한다. 2005년생 신민하(강원)는 생애 처음으로 A대표팀에 발탁되는 영광을 잡았다. '수비 핵심' 김민재의 몸 상태가 완벽하지 않은 것으로 알려진 만큼 이들은 모레노 감독 '눈도장'을 받기 위해 선의의 경쟁을 벌일 것으로 보인다.

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그러나 모레노 감독은 11월 A매치 결과까지 두고 연장 계약 여부가 정해진다. 단 2경기에 많은 것이 걸린 만큼 새 얼굴을 과감히 투입할지는 미지수다. 모든 것은 선수들의 활약에 달렸다.

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모레노 감독은 어린 선수들 발탁 배경에 대해 "젊고 잠재력이 풍부해 대표팀 경기력에 도움이 될 것으로 판단했다. 국가대표팀 감독으로서 이런 젊은 선수들이 계속 등장한다는 점을 매우 긍정적으로 평가한다. '최상위 팀 구성'이라는 궁극적 목표에도 큰 도움이 될 것이다. 대표팀 발탁이 얼마나 어려운 일인지 선수들이 그 가치를 잘 알았으면 한다"고 바람을 드러냈다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com