'손흥민 스승' 누누 감독 경질한 웨스트햄, 후임에 '승격만 3번' 파커 감독 선임 예정...디어슬레틱 '이미 합의 마쳤다'

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[스포츠조선 박찬준 기자]웨스트햄의 승부수는 '승격 전문가'다.

3일(한국시각) 디어슬레틱은 '웨스트햄이 누누 에스피리투 산투 감독을 대신해 스콧 파커 감독을 선임할 예정'이라고 전했다. 이어 '웨스트햄은 이미 파커 감독과 합의를 마쳤으며, 빠르면 주중 카디프시티 원정 경기부터 벤치에 앉을 것'이라고 했다.

앞서 웨스트햄이 칼을 빼들었다. 웨스트햄은 3일 구단 홈페이지를 통해 '웨스트햄은 1군 감독인 누누 감독이 즉시 사임했음을 확인했다'고 공식 발표했다.

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이어 '챔피언십 시즌 초반 상황에 대한 철저한 검토 결과, 이사회는 구단의 목표와 기대가 순조롭게 진행될 수 있도록 지금 변화가 필요하다고 판단했다. 수석 코치 루이 페드루 실바와 골키퍼 코치 루이 바르보사도 팀을 떠났다'고 했다.

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마지막으로 '새로운 감독 선임 절차가 이미 진행 중이다. 마크 노블, 스티브 포츠, 제라드 프렌더빌이 카디프와의 경기를 맡을 예정이다. 구단은 새 감독 선임이 확정될 때까지 추가적인 언급을 하지 않을 것이다'고 전했다.

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잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 잔뼈가 굵은 누누 감독은 2017년 울버햄튼에서 전성기를 보내며 큰 관심을 받았다. 울버햄튼의 챔피언십 우승을 이끌며 EPL로 이끌었다. 승격 이후 두 시즌 연속 7위로 EPL에서도 기대 이상의 성적을 거뒀다. 능력을 인정받은 그는 토트넘으로 자리를 옮겼다.

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하지만 빅클럽에서 빛을 발하지 못했다. 고작 4개월 만에 성적 부진으로 팀을 떠났다. 8승2무9패의 결과로 토트넘 감독직을 마감했다. 이후 누누는 사우디아라비아의 러브콜을 받아 알이티하드를 지휘하기도 했으나, 노팅엄 포레스트 감독으로 부임해 잉글랜드로 복귀했다. 2023~2024시즌 중도 부임이었으나, 노팅엄은 누누 체제에서 반등에 성공하며 유로파리그 진출까지 성공했다.

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지난 시즌은 더욱 다사다난했다. 에반젤로스 마리나키스 구단주와 대립하며, 노팅엄을 불과 시즌 개막 후 3경기 만에 떠나게 된 누누는 웨스트햄의 구애를 받아 다시 EPL로 돌아왔다. 하지만 누누의 웨스트햄 여정은 가시밭길이었다. 15경기에서 2승에 그쳤고, 순식간에 18위까지 추락했다. 다행히 반등에 성공하는 듯 보였으나, 강등권을 벗어나지 못했고 결국 2부 리그로 추락했다.

구단은 2부 추락에도 누누를 신임했다. 하지만 웨스트햄은 누누 체제에서 반등하지 못했다. 13경기에서 6승4무3패, 특히 최근 2경기에서 모두 패배하며 기대 이하의 모습을 보였다. 승격 희망을 놓칠 수 없는 웨스트햄으로서는 누누 감독의 경질 외에는 선택지가 없었다.

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후임은 일찌감치 결정되는 분위기다. 파커 감독은 '승격 전문가'다. 은퇴 후 곧바로 토트넘 U-18팀 감독을 통해 지도자 생활을 시작한 파커 감독은 풀럼 코치, 감독 대행을 거쳐 정식 감독이 됐다. 2019~2020시즌 플레이오프를 통해 풀럼을 승격시킨 파커 감독은 이후 본머스, 번리에서 모두 승격을 맛봤다. EPL 입성 후 두차례나 강등되는 등 기대만큼의 모습을 보이지 못했지만, 챔피언십에서 만큼은 확실한 경쟁력을 보이는 감독이다.

무엇보다 파커 감독은 웨스트햄과 인연이 있다. 그는 2007년 거액의 이적료에 뉴캐슬을 떠나 웨스트햄으로 이적했다. 4년 간 팀 중원으로 맹활약을 했다. 2011년 웨스트햄은 강등당했는데, 파커 감독만큼은 제 몫을 했다는 평가가 많았다. 파커 감독은 이후 토트넘, 풀럼 등에서 뛰었다. 디어슬레틱은 '파커 감독이 웨스트햄에서 함께 뛰었던 마크 노블을 코치로 영입할 가능성이 높다'고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com