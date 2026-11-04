손흥민 '라스트댄스' 걸렸는데…亞컵 연기에 EPL은 표정관리, 대체 왜?

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[스포츠조선 박상경 기자] 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들이 2027 아시안컵 연기 소식에 반색하는 분위기다.

영국 데일리메일은 3일(한국시각) 아시아축구연맹(AFC) 발표를 인용해 내년 1월 사우디아라비아에서 예정됐던 아시안컵이 1년 가까이 연기됐다는 소식을 전하며 'EPL팀들에게는 큰 호재가 됐다'고 평했다.

이유는 선수 유출 리스크가 사라졌기 때문이다. 데일리메일은 '만약 일본이 아시안컵 결승에 진출했더라면, 크리스털팰리스는 도미야스 다케히로, 가마다 다이치 없이 최대 EPL 5경기를 치러야 했을지도 모른다'고 지적했다. 또 '애스턴빌라는 올 시즌 3번의 클린시트를 기록한 스즈키 자이온 없이 프리미어리그 5경기 및 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 2경기를 치러야 했을 수도 있다'며 '입스위치타운의 마에다 다이젠은 브라이턴앤호브 앨비언의 미토마 가오루와 함께 일본 대표팀에 소집될 가능성이 높았다'고 덧붙였다. 현재 일본 선수 10명이 EPL에서 뛰고 있고, 이들이 대거 이탈하며 팀 전력 구성에 차질이 빚어질 수도 있었음을 짚은 것이다.

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사우디는 최근 예멘 후티 반군과 분쟁이 격화되면서 예정됐던 스포츠 이벤트를 줄줄이 취소하고 있다. 앞서 사우디아라비아국부펀드(PIF)가 후원하는 아시안투어 사우디 인터내셔널 골프 토너먼트가 무기한 연기됐으며, 사우디 수도 리야드에서 열릴 예정이었던 식스 킹스 슬램 테니스 토너먼트도 취소됐다. 포뮬러1(F1) 역시 앞선 미국-이란 전쟁 여파로 취소가 결정된 바 있다.

반면 아시안컵 연기로 한국과 일본 모두 발등에 불이 떨어졌다. 한국은 오는 11월 A매치 2연전을 마친 뒤 로베르트 모레노 감독의 아시안컵 지휘 여부를 결정할 계획이었다. 그러나 이번 대회 연기로 이런 일정에 차질이 불가피해졌다. 내년 말이면 30대 후반으로 접어드는 손흥민(34·LA FC)의 아시안컵 출전 여부 역시 장담하기 어려운 상황이다. 2026 북중미월드컵을 마친 뒤 모리야스 하지메 감독과 아시안컵까지 단기 계약을 맺고 21세 이하 대표팀 사령탑인 오이와 고 감독에게 지휘봉을 넘기려던 일본 역시 난감한 상황에 몰렸다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com