"팀 닥터 밀치는 불미스러운 행동으로 논란" '韓 국가대표 공격수' 황희찬 날벼락, 獨 언론 이적생 평가 '낙제점'..."이렇다 할 성과 없어"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]황희찬에 대한 독일 언론의 평가는 차가웠다.

독일의 푸스발트랜스퍼는 3일(한국시각) '샬케의 상황은 좋지 않다. 새로 영입한 선수들에 대한 중간 평가 역시 실망스럽다'며 샬케의 여름 이적시장 결과물에 대한 평가를 내놓았다.

대부분의 선수가 좋지 못한 평가를 받은 가운데, 황희찬은 독일 언론 기준 평점으로는 최하인 5점을 부여받았다. 독일은 1~5점으로 평점이 주어지며, 1점이 가장 좋은 평가다. 푸스발트랜스퍼는 황희찬에 대해 '빠른 속도와 풍부한 잉글랜드 프리미어리그 경험을 갖춘 공격수 황희찬은 투지 넘치는 플레이로 다양한 시도를 하지만, 샬케에서의 첫 시즌에서는 이렇다 할 성과를 내지 못하고 있다. 다른 공격수들과 마찬가지로, 그는 결정적인 득점 기회를 만들어내지 못하고 있다'고 지적했다.

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사진=황희찬 SNS 캡처

황희찬의 최근 논란까지도 빠지지 않았다. 푸스발트랜스퍼는 '디나모 드레스덴과의 독일축구연맹(DFB) 포칼 경기에서는 0대2의 굴욕적인 패배 이후 황희찬은 경기장 밖에서도 심판과 팀 닥터를 밀치는 등 불미스러운 행동을 보여 논란을 일으키기도 했다'고 전했다.

황희찬은 지난여름 이적시장에서 극적으로 빅리그 잔류에 성공했다. 2023~2024시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 리그 12골을 넣으면서 인생 최고의 시즌을 보냈던 황희찬은 이후 울버햄튼에서 두 시즌 동안 어려운 시간을 보냈다. 부상과 부진으로 두 시즌 내내 5골에 그쳤다. 부진한 공격수, 높은 주급이라는 조건 탓에 팬들의 여론도 좋지 못했다. 더욱이 울버햄튼이 강등당하며 2부로 추락할 위기까지 맞이했다. 다행히 여름 이적시장 종료 직전 샬케의 구애로 분데스리가로 향했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 황희찬이 수비에 가담하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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샬케가 큰 기대를 품고 이적시장 막판 추진한 영입임에도 불구하고 황희찬에 대한 올 시즌 평가는 좋을 수 없다. 아직까지 샬케에 녹아들지 못하고 있다. 이런 상황에서 최근 황희찬은 경기 도중 대기심과 팀 닥터를 밀치는 행동으로 논란의 중심에 서기도 했다. 이후 징계 가능성까지 거론됐지만, 무슬리치 감독이 해당 사안에 대해 선수단 내에서 공개적인 논의를 진행했고, 황희찬도 반성하는 모습을 보이며 상황이 일단락될 수 있었다. 황희찬은 "거리가 너무 가까웠다. 그저 그가 나에게 너무 가까이 오지 못하게 하려고 밀었을 뿐이었다"고 해명했다.

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황희찬으로서는 남은 시즌 동안 지금의 평가를 반전시키는 것이 가장 중요한 상황이다. 최근 꾸준히 선발 기회를 받고 있지만, 공격포인트를 비롯해 활약으로 부응하지 못한다면, 언제 다시 벤치로 밀려날지도 장담할 수 없다. 경기력과 태도 논란을 지워내기 위해선 활약만큼 좋은 수단도 없다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com