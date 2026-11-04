스페인 경찰, '경기중 충돌 사망' 축구 선수 데 미겔 사건 수사 돌입…유가족이 고소해도 "형사 처벌 가능성 없어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]스페인 경찰이 상대 선수에게 경기중 가격을 당한 뒤 사망한 축구 선수 헤수스 데 미겔의 사건과 관련해 수사에 돌입했다.

스페인 매체 '아스'는 3일(한국시각) '스페인 경찰이 CD 테네리페 소속 축구선수 데 미겔의 사망과 관련해 수사에 착수했다'고 보도했다.

데 미겔은 지난 2일 열린 FC 안도라와의 라리가2(2부리그) 경기에서 경기 막판 상대 골키퍼 헤수스 오워노와 강하게 충돌한 뒤 몇 시간 만에 사망했다. 2-2로 팽팽하던 상황에서 데 미겔은 하프라인을 넘어온 공중볼을 쫓아가고 있었고, 골문을 비우고 뛰쳐나온 오워노의 무릎이 그의 가슴을 가격했다. 데 미겔은 그라운드 위에서 의식을 잃었고, 몇 분간 응급처치를 받은 뒤 그는 경기장 밖으로 옮겨졌다. 병원으로 이송된 그는 중환자실에서 치료를 받았지만, 끝내 숨을 거뒀다.

Advertisement

경찰이 이 사건에 대한 수사에 나서지만, 스포츠 경기 중 발생한 사고이기 때문에 형사 절차를 밟을 가능성은 적다고 한다. 스페인 대법원의 판례에 따르면 스포츠 활동 중 발생한 부상은 처벌 대상이 아니다.

오워노에 대해서는 징계가 이뤄질 것으로 보인다. 해당 장면에서 오워노의 행동이 상대에게 위해를 가하려는 의도였는지에 대해 상세한 조사가 필요하다.

Advertisement

이에 대해 호세 루이스 산체스 하우레기 수석검사는 고의성이 없는 치사 사건이라고 설명했다. 그는 사망한 선수의 가족이 이 사건과 관련한 징계 등 결정에 동의하지 않는다면 고소로 이어질 수 있다는 부분을 강조했다. 다만 그는 경기 중 발생한 사고이기 때문에 상대 선수의 목숨을 빼앗으려는 의도가 있었다고 보는 것은 합리적이지 않다고 주장했다. 결국 오워노를 고소하더라도 형사 처벌까지 이어질 가능성은 희박하다는 뜻이다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com