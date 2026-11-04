'국대 불화설' 이후 첫 맞대결! '이강인 vs 김민재' 스페인도 관심 집중…모레노 감독도 현장 직관

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재와 이강인이 선수들을 격려하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인과 김민재의 코리안 더비가 스페인 현지에서도 관심을 받고 있다.

스페인 매체 '문도 데포르티보'는 3일(한국시각) '아틀레티코 마드리드가 바이에른 뮌헨을 상대로 치르는 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 경기가 아시아에서도 관심을 모으고 있다'고 보도했다.

두 팀의 맞대결은 대한민국에서도 큰 주목을 받고 있다. 한국 국가대표의 에이스로 불리는 공격수 이강인과 핵심 수비수 김민재의 맞대결이기 때문이다. 두 선수의 코리안 더비가 성사될지 관심이 집중된다. 김민재가 로테이션으로 인해 출전하지 않을 가능성도 충분히 있다. 이번 경기는 워낙 주목도가 높아 로베르토 모레노 한국 대표팀 감독도 방문할 예정이다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

이강인은 이번 시즌 아틀레티코에 합류해 좋은 출발을 보이고 있다. 현재까지 13경기에 출전해 2골 1도움을 기록했으며, 두 차례 경기 MVP에도 선정됐다. 김민재도 나쁘지 않은 시즌을 보내고 있다. 요나탄 타, 다요 우파메카노와 함께 로테이션으로 꾸준한 출전 기회를 받고 있다.

최근 한국 대표팀이 불화설, 은퇴설 등으로 분위기가 좋지 않았던 만큼 두선수의 코리안더비는 한국에서도 큰 화제를 모을 것으로 예상된다. 두 선수는 11월 중순에 있을 A매치 일정을 위해 대표팀에서 또다시 재회하게 된다. 한국을 대표하는 두 선수 모두 이번 대결에서 좋은 결과를 가져갈 수 있기를 팬들은 바라고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com