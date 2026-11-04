벨링엄 파격적인 속옷 광고에 손흥민까지 소환…직접 속옷 브랜드까지 출시한 호날두도 재조명

사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]레알 마드리드 주드 벨링엄의 속옷 광고가 화제를 모으면서 손흥민까지 주목을 받았다.

영국 매체 '더선'은 3일(한국시각) '벨링엄이 완전히 새로운 차림으로 팬들을 놀라게 했다'며 '그는 유명 브랜드 캘빈클라인의 속옷을 입고 화보 촬영에 나섰다'고 보도했다.

벨링엄은 작은 사이즈의 브리프를 입고 자신감 넘치는 모습을 보이며 팬들을 놀라게 했다. 벨링엄은 "이번 캠페인 작업은 정말 즐거웠다"며 "자신감은 스스로 편안함을 느끼는 데서 시작된다는 의미다"고 말했다.

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사진=더선

축구 스타들이 속옷 광고 모델로 나서는 경우는 많다. 벨링엄이 화제를 모으면서 크리스티아 호날두가 2010년 찍었던 아르마니 속옷 광고도 주목을 받았다. 호날두는 여러 차례 파격적인 속옷 화보를 선보여 왔다. 호날두는 2013년 자신의 속옷 브랜드 CR7을 출시하기도 했다.

손흥민 역시 속옷 광고로 유명하다. 앞서 손흥민은 캘빈클라인 모델로 활동했다. 2021~2022시즌 손흥민이 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 득점왕을 기록한 뒤 제안을 받았다. 그는 한국에서 캘빈클라인 앰배서더를 맡기도 했다.

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이 밖에도 아스널 출신 프레디 융베리와 브라질의 축구스타 네이마르, 콜롬비아의 하메스 로드리게스 등이 파격적인 속옷 광고로 많은 이들을 놀라게 했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com