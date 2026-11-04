'겨울에 올드 트래포드 떠나지 않는다' 맨유 주장 브루노 페르난데스, 1월 사우디 알 힐랄 이적 없다..'계약 기간 채운다, 재계약 얘기는 사라졌다'

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v AS Roma - Old Trafford, Manchester, Britain - November 3, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes during the warm up before the match REUTERS/Scott Heppell

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드 주장 브루노 페르난데스(32)가 오는 겨울 이적시장에서 올드 트래포드를 떠나지 않을 것 같다. 대신 계약 기간을 다 채우고 내년 여름 이적시장에 움직일 가능성이 높다는 보도가 나왔다.

페르난데스의 계약은 2027년 여름에 만료된다. 최근 사우디아라비아 부자 클럽 알 힐랄이 겨울 이적시장에서 페르난데스를 영입하기 위한 준비를 하고 있다는 루머가 계속 돌았다.

이에 유럽 축구 이적 전문가 중 한 명인 벤 제이콥스 기자는 그 소문을 일축하며, 페르난데스가 적어도 이번 시즌이 끝날 때까지는 팀에 잔류할 것이라고 전했다. 그는 "알 힐랄이 이번 겨울에 페르난데스에 대한 관심을 다시 타오르게 할 것이라는 주장은 사실이 아닌 것으로 파악됐다. 또 현재 이번 시즌의 모든 외국인 선수 쿼터가 차 있는 상태"라고 주장했다.

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만 32세인 페르난데스는 이번 시즌 프리미어리그 8경기에 출전해 3골 1도움을 기록 중이다. 맨유는 역대급 시즌 초반 부진으로 슬럼프에 빠져 있다. 프리미어리그 개막 9경기에서 1승4무4패 승점 7점으로 리그 17위까지 추락했다.

Soccer Football - Premier League - Chelsea v Manchester United - Stamford Bridge, London, Britain - October 31, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes reacts REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

맨유가 난항을 겪고 있는 가운데, 페르난데스는 코모(이탈리아)와의 유럽챔피언스리그 경기에서 1대4로 참패한 후 마이클 캐릭 감독의 전술을 공개 비판했다. 그는 "압박 속에서도 용감해야 한다"며 코모를 상대로 압박을 가하지 않은 감독의 전술적 결정에 의문을 제기했다.

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캐릭 감독은 직후 본머스전(0대3 패) 페르난데스를 선발 제외했다. 이후 캐링턴훈련장에서 대화를 거친 뒤 일주일 만에 두 사람은 오해를 풀었고 페르난데스는 지난 주말 첼시와의 리그 원정 경기서 주장으로 복귀했다. 하지만 맨유는 첼시에 0대2로 졌다.

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Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes reacts during the UEFA Champions League, league phase matchday 3, football match between Como 1907 and Manchester United at the Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, northen Italy on October 21, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)

페르난데스는 그동안 숱한 중동 클럽들의 러브콜을 거절해왔다. 2025년 사우디 측의 거액 제안을 거절하고 맨유에 남았다. 페르난데스의 최근 상황은 이전과는 좀 다르다. 맨유는 그 어느 시즌 보다 팀 성적이 부진하다. 또 페르난데스는 맨유 구단과 재계약 협상이 사실상 스톱된 상황이다. 같은 포르투갈 출신 루벤 아모림 AC밀란 감독이 페르난데스를 세리에A로 데려가고 싶어한다는 얘기도 흘러나오고 있다. 아모림 감독은 지난 1월, 맨유 사령탑에서 물러났다가 여름에 밀란 지휘봉을 잡았다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com