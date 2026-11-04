'대충격, 10경기 만에 이겼다' 0-2→3-2 대환장 뒤집기 쇼! 마테우스 쿠냐 2골-1PK유도-퇴장 '원맨쇼' 맨유, 로마에 대역전 드라마..'캐릭 감독 기대 적중'

Manchester United's Brazilian striker #10 Matheus Cunha celebrates after scoring their second goal during the UEFA Champions League, league phase football match between Manchester United and Roma at Old Trafford in Manchester, north west England, on November 3, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v AS Roma - Old Trafford, Manchester, Britain - November 3, 2026 Manchester United manager Michael Carrick celebrates after the match REUTERS/Scott Heppell TPX IMAGES OF THE DAY

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드가 홈에서 놀라운 역전 드라마를 썼다. 0-2로 끌려간 경기를 후반에 3골을 몰아치면서 뒤집어 역전승을 거뒀다. 맨유는 최근 9경기 연속 무승 행진을 끊고 10경기 만에 승리했다. 경질 위기에 처한 맨유 마이클 캐릭 감독은 경기 전 로마전이 기대된다고 했는데 그 예언이 적중했다.

맨유가 4일(한국시각) 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 벌어진 AS로마와의 2026~2027시즌 유럽챔피어스리그 리그 페이즈 4라운드 홈 경기서 3대2 역전승했다. 맨유를 리그 페이즈에서 2승2패가 됐다. 무엇보다는 최근 9경기 무승 행진을 끊고 반전의 계기를 마련한 게 큰 소득이다.

맨유는 로마를 맞아 경기 초반 고전했다. 유나이티드는 최근 챔피언스리그 두 경기에서 경기 시작 2분 만에 실점했다. 이런 불안감은 또 적중했다. 경기 시작 불과 11분 만에 로마가 선제골을 터뜨렸다. 중원에서 공을 빼앗긴 후 맨유 수비진은 로드리고 모라의 패스 한 번에 뚫렸고, 마티아스 소울레가 맨유 골키퍼 센네 라멘스와의 일대일 상황에서 박스 안 차 넣었다.

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Roma's Argentinian midfielder #18 Matias Soule (C) celebrates after scoring the opening goal during the UEFA Champions League, league phase football match between Manchester United and Roma at Old Trafford in Manchester, north west England, on November 3, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

맨유은 첫 실점 후 급격하게 흔들렸다. 6분 후 두 번째 골까지 허용했다. 경험이 부족한 수비수 에이든 헤븐이 박스 안에서 소울레의 슈팅 과정에서 핸드볼 반칙한 것으로 드러났다. 키커로 나선 로마 도니얼 말렌이 차 넣어 맨유가 0-2로 끌려갔다.

마이클 캐릭 감독이 이끈 맨유는 무기력했다. 거의 아무런 반격을 하지 못했다. 라멘스의 선방이 아니었다면 추가 실점할 장면이 수두룩했다. 말렌의 날카로운 슈팅을 오른쪽으로 몸을 날려 막아냈다. 전반 종료 휘술이 울렸고, 맨유 선수단은 야유를 받으며 라커룸으로 향했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v AS Roma - Old Trafford, Manchester, Britain - November 3, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes has his penalty saved by AS Roma's Devis Vasquez before it is re-taken after a VAR review REUTERS/Scott Heppell

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후반전 맨유의 대역전 드라마가 펼쳐졌다. 그 시작은 페널티킥이었다. 후반 13분, 마테우스 쿠냐(맨유)가 잔루카 만치니에게 걸려 넘어지며 페널티킥을 얻어냈다. 브루노 페르난데스이 찬 슛이 막혔지만, 브라이언 크리스탄테가 튀어나온 공을 처리하기 전 박스 안으로 사전 침투한 것이 확인돼 주심이 다시 차도록 했다. 페르난데스가 두 번째 시도에서 골망을 갈랐다.

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어렵게 1-2로 따라붙은 맨유는 공격의 고삐를 조여 파상공세를 펼쳤다. 해결사는 페널티킥을 유도했던 쿠냐였다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v AS Roma - Old Trafford, Manchester, Britain - November 3, 2026 Manchester United's Matheus Cunha celebrates scoring their third goal Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

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동점골은 후반 38분에 터졌다. 쿠냐가 레오나르도 발레르디의 실책을 놓치지 않고 페르난데스의 크로스를 밀어 넣었다. 맨유는 무승부에 만족하지 않았다.

맨유의 동화 같은 결말은 3분 후 찾아왔다. 이번에도 쿠냐가 셰이 레이시의 패스를 받아 로마 골문에 결승골을 터뜨렸다. 이날 맨유의 승리 히어로 쿠냐는 후반 추가시간 지연 태클로 두 번째 경고를 받고 퇴장 당했다. 대역전 드라마의 결말은 좀 황당했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com