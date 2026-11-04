'하프타임, 무슨 주문을 한 거야' 0-2→3-2 환상적인 대역전승 이끈 맨유 캐릭 감독에게 쏟아진 찬사.."모두가 그를 위해 싸웠다" "선수들이 감독에게 보답했다"

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v AS Roma - Old Trafford, Manchester, Britain - November 3, 2026 Manchester United manager Michael Carrick celebrates after the match REUTERS/Scott Heppell TPX IMAGES OF THE DAY

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v AS Roma - Old Trafford, Manchester, Britain - November 3, 2026 Manchester United manager Michael Carrick celebrates after the match REUTERS/Scott Heppell

Manchester United's Brazilian striker #10 Matheus Cunha celebrates after scoring their second goal during the UEFA Champions League, league phase football match between Manchester United and Roma at Old Trafford in Manchester, north west England, on November 3, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드가 9경기 연속 무승의 부진을 털고 10경기 만에 승리했다. 그것도 0-2로 끌려가다 후반에 3골을 몰아치는 대역전 드라마를 썼다. 이에 경질 압박에 시달린 맨유 마이클 캐릭 감독에 대한 찬스가 쏟아졌다. 그가 하프타임에 맨유 선수들에게 무슨 주문을 했기에 이런 환상적인 대역전승의 결말이 나왔는 지 놀랍다는 것이다.

맨유는 4일(한국시각) 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 벌어진 AS로마와의 2026~2027시즌 유럽챔피어스리그 리그 페이즈 4라운드 홈 경기서 3대2 역전승했다. 브루노 페르난데스가 PK골로 시동을 걸었고, 마테우스 쿠냐가 멀티골을 터트렸다. 2골-1PK 유도로 승리의 일등공신인 쿠냐는 후반 추가시간 경고누적으로 퇴장당했다.

EPL 통산 역대 최다득점자이며 전문가로 활동하고 있는 앨런 시어러는 '아마존 프라임'에 출연해 캐릭 감독의 지도력을 높게 평가했다. 그는 "전반전이 끝났을 때 그들은 무너진 상태였기에 캐릭에게 큰 찬사를 보내야 한다. 전반에 맨유는 갈피를 잡지 못하고 엉망이었다. 그는 변주를 주고 상황을 수정해야 했다"면서 "나는 그가 뭘 할 수 있을지, 어디서부터 손을 대야 할지 모르겠다고 말했다. 하지만 그는 라커룸에서부터 시작했음에 틀림없다. 몇몇 선수들을 지적하며 담대하고 용기 있게 공을 더 빠르게 돌리고 뒷공간으로 침투하라고 지시했을 것이다. 선수들은 후반전에 그 모든 것을 해냈고 승리를 따냈다"고 평가했다.

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Manchester United's English head coach Michael Carrick arrives ahead of kick-off in the UEFA Champions League, league phase football match between Manchester United and Roma at Old Trafford in Manchester, north west England, on November 3, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

리버풀 수비수 출신의 전문가 스테판 워녹은 BBC라디오에 출연해 맨유 역전승을 높게 평가했다. 그는 "캐릭을 둘러싼 서사는 절대적으로 완벽하다. 취약하고 자신감이 부족한 상태로 경기에 임했던 맨체유가 0-2로 뒤처지게 되었는데, 과연 그 이후의 반응은 어떠했는가 하는 점"이라며 "우리는 방금 그 반응을 확인했고, 따라서 이 팀 안에 뭔가 내재되어 있음을 알게 됐다. 선수단은 감독을 위해 싸우고 있으며, 결과를 뒤집기 위해 싸우고 있다. 선수라면 싸우고 뭔가를 보여주어야 한다. 투지를 보여주고 서로를 위해 달리기 시작할 때, 서로에 대한 신뢰가 깊어지고 뭔가를 해낼 수 있다는 믿음이 생기기 시작한다"고 말했다. 또 그는 "첫 골이 들어가는 순간 올드 트래포드의 관중은 후반전의 열기를 한 단계 끌어올렸고, 팀이 결과를 만들어낼 수 있다는 믿음을 갖도록 도왔을 것이다. 캐릭에게는 완벽한 밤이었다"고 평가했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v AS Roma - Old Trafford, Manchester, Britain - November 3, 2026 Manchester United's Matheus Cunha celebrates scoring their third goal Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

이날 후반 6분 조커로 투입된 미드필더 유리 틸레만스는 아마존 프라임과의 인터뷰에서 "지난 몇 달 동안도 (우리)팬들은 훌륭했고 우리 뒤를 지켜주었다. 팬들도 우리만큼이나 결과에 답답해했다. 경기 양상을 뒤집은 것은 훌륭했으며, 대단한 정신력이었다"고 말했다. 또 그는 "우리는 계속 노력했고, 믿었다. 후반전에는 우리가 주도권을 잡았고, 상대팀을 그들의 골대 쪽으로 밀어붙이려 노력했는데 결국 성공했다"고 말했다. 틸레만스는 캐릭 감독에 대해 "감독에게 많은 압박이 가해지고 있었는데, 이번 경기와 같은 반전과 투지를 통해 보답했다"면서 "(감독의 입지가 달라졌는 지에 대한 질문에)그것은 별개의 문제다. 우리가 할 수 있는 유일한 일은 그의 뒤를 지키고, 그를 위해 싸우며, 클럽을 위해 싸우는 것"이라고 말했다.

Manchester United's English head coach Michael Carrick arrives ahead of kick-off in the UEFA Champions League, league phase football match between Manchester United and Roma at Old Trafford in Manchester, north west England, on November 3, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

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또 그는 "결국 경기를 뛰는 것은 우리들이며, 우리는 무엇을 할 수 있는지 보여줄 필요가 있다. 오늘 밤, 특히 후반전에 우리는 우리가 할 수 있는 것을 보여주었다. 이것이 우리에게 좋은 반전의 계기가 되기를 바라며, 이를 발판 삼아 나아갈 수 있기를 바란다"고 말했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com