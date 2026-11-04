韓 축구 기다린 순간! 정확히 1년 만에 '코리안 더비' 성사…이강인→김민재 나란히 교체 투입, 바이에른 뮌헨 2-0 승리

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재와 이강인이 선수들을 격려하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 김가을 기자]정확히 1년 만에 재성사된 '코리안 더비'였다. 김민재(바이에른 뮌헨)와 이강인(아틀레티코 마드리드)이 다시 붙었다.

아틀레티코 마드리드(스페인)와 바이에른 뮌헨(독일)은 4일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전을 치렀다.

기대를 모았던 김민재와 이강인은 나란히 벤치에서 경기를 시작했다. 바이에른 뮌헨은 김민재 대신 조나단 타-다요 우파메카노가 센터백 듀오로 그라운드를 밟았다. 이강인은 슈투트가르트(독일)와의 리그 페이즈 3차전에 이어 대회 두 경기 연속으로 교체 명단에 올랐다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid v Bayern Munich - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - November 3, 2026 Bayern Munich's Kim Min-jae and Konrad Laimer celebrate after the match REUTERS/Violeta Santos Moura

(From L) Bayern Munich's South Korean defender #03 Kim Min-jae, Bayern Munich's Austrian defender #27 Konrad Laimer, Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane, Bayern Munich's French forward #17 Michael Olise and Bayern Munich's German defender #04 Jonathan Tah celebrate their victory at the end of the UEFA Champions League first round day 4 football match between Club Atletico de Madrid and Bayern Munich at Metropolitano Stadium in Madrid on November 3, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

두 팀은 전반을 0-0으로 마쳤다. 후반 9분 바이에른 뮌헨이 기회를 잡았다. 아틀레티코 마드리드 진영에서 수비수 로뱅 르 노르망이 공을 빠르게 걷어내지 않고 머뭇거리던 사이 레나르트 칼이 이를 탈취해 득점으로 연결했다.

홈에서 리드를 내준 아틀레티코 마드리드는 교체카드를 꺼내들었다. 후반 14분 알렉스 바에나와 알렉산데르 쇠를로트를 빼고 이강인과 아데몰라 루크만을 투입했다. 바이에른 뮌헨은 후반 24분 알폰소 데이비스 김민재를 넣었다. 이로써 김민재와 이강인의 '코리안 더비'가 완성됐다. 둘은 2025년 11월 5일 격돌한 바 있다. 당시 바이에른 뮌헨과 파리생제르맹(PSG)의 2025~2026시즌 UCL 리그 페이즈 4차전에서 붙었다. 이강인이 올 시즌 PSG를 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류한 뒤엔 처음으로 코리안 더비가 성사됐다. 바이에른 뮌헨은 후반 29분 해리 케인의 패스를 받은 콘라드 라이머가 쐐기골을 꽂아 넣으며 2대0으로 이겼다.

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아틀레티코 마드리드는 1승1무2패(승점 4)로 36개 팀 중 22위로 내려앉았다. 바이에른 뮌헨은 2승2무(승점 8)는 8위로 올라섰다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com