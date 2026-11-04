이강인 떠난 PSG 미쳤다! UCL '최단 시간' 17분 만에 4골 폭발…'대충격' 일부 팬, 20분도 안돼 경기장 떠나

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[스포츠조선 김성원 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 떠난 '유럽 챔피언' 파리생제르맹(PSG)이 상상초월 초특급 화력을 자랑했다.

PSG(프랑스)는 4일(한국시각) 스페인 비야레알의 에스타디오 데 라 세라미카에서 열린 비야레알과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 6대0으로 대승했다.

경기 시작 17분 만에 무려 4골이 터졌다. PSG는 전반 9분 주앙 네베스의 선제골을 시작으로 12분 데지레 두에, 13분 세니 마율루, 17분 파비안 루이스가 차례로 골망을 흔들었다.

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UCL의 새로운 이정표다. UCL 최단 시간 4골이 새롭게 기록됐다. 영국의 'BBC'는 '일부 홈 팬들은 경기 시작 20분도 채 되지 않아 경기장을 떠났다. 4골 모두 비야레알의 허술한 수비 실책에서 비롯됐다. PSG는 이번 시즌 유럽 대회에서 바르셀로나와 맨체스터 시티를 상대로 이미 네 골을 넣은 바 있다'고 혀를 내둘렀다.

파비안은 후반 5분 멀티골을 완성했고, 데이비드 볼리가 후반 33분 대미를 장식하는 6번째 골을 작렬시켰다. PSG는 우스만 뎀벨레, 마르키뉴스, 누누 멘데스, 흐비차 크바라츠헬리아 등 주축 선수 4명이 부상으로 이탈했지만 쉼표는 없었다.

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이들의 공백은 느껴지지 않았다. PSG는 2024~2025와 2025~2026, 두 시즌 연속 UCL 정상에 등극했다. 올 시즌도 '꽃길'이다.

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PSG는 리그 페이즈에서 4전 전승으로 선두 자리를 굳게 지켰다. 반면 비야레알은 1승3패에 그쳤다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com