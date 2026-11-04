"고마해라. 마이 무따 아이가" 챔스에서 '양학'하는 무서운 PSG, 비야레알 원정서 골골골골골골 6-0 쾌승…4전 전승+4경기 20골 '완벽한 독주'

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[스포츠조선 윤진만 기자]"비야레알은 경기를 멈춰달라고 애원하는 듯 보였다."

스페인 일간 '마르카'의 리뷰 기사에 나오는 대목이다. 지난 두 시즌 연속 유럽챔피언스리그(UCL)를 제패한 PSG가 또 차원이 다른 경기력으로 압승을 거뒀다. 그것도 상대 적지에서 말이다.

PSG는 4일(한국시각) 스페인 비야레알의 에스타디오 데 라 세라미카에서 열린 비야레알과의 UCL 리그 페이즈 4차전 원정경기에서 전후반 각 3골씩 폭발하며 6대0으로 이겼다. 이로써 리그 페이즈 4전 전승, 20골 5실점을 하는 압도적인 전적으로 단독 선두를 질주했다. 이날 승리로 UCL 14경기 연속 무패를 질주하며 2004~2006년 올랭피크리옹과 프랑스 클럽 역대 최다 연속 무패 기록 동률을 이뤘다. 올 시즌만 해도 맨시티, 바르셀로나(이상 4대2 승)가 PSG의 승리 제물이 됐다.

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'마르카'는 PSG의 플레이를 '전설적인 복서' 마이크 타이슨과 비유했다. "상대가 공포에 떨려 있는 듯한 모습이었다. 펀치 한 방, 또 한 방, 그리고 연이은 타격에 상대는 결국 쓰러지고 말았고, 승부는 끝났다"라고 묘사했다.

PSG는 이날 우스만 뎀벨레, 흐비차 크라바츠켈리아가 결장하고, 페란 토레스가 교체명단에 포함되었음에도 전반 초반부터 상대를 짓누르기 시작했다. 전반 9분 미드필더 주앙 네베스가 선제골을 갈랐고, 12분과 13분 데지레 두에와 세니 마율루가 릴레이 골을 터뜨렸다. 17분엔 '발롱도르 10위' 파비안 루이스가 4번째 골을 낚았다. 킥오프 20분도 지나지 않아 스코어는 4-0으로 벌어졌다. 선제골과 4번째 골의 간격은 불과 8분, UCL 신기록을 세우는 순간이었다.

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PSG는 후반 5분 루이스의 추가골로 격차를 벌렸다. 후반 33분엔 교체돼 들어온 2009년생 신성 다비드 볼리가 쐐기골을 폭발했다. 주요 선수들의 체력을 아끼면서도 6골차 대승을 거머쥐었다. 점유율은 63대37, 슈팅수는 23대14였다.

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루이스는 "우리는 항상 강한 전방 압박을 펼친다. 그것이 우리 팀의 DNA다. 경기장 높은 위치에서 꾸준히 압박을 가하는데, 오늘 경기 초반 20분 동안 많은 공을 다시 빼앗아 올 수 있었다. 루이스 엔리케 감독님이 요구하는 부분이고, 덕분에 상대 진영에서 소유권을 되찾아올 수 있었다"라고 말했다.

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이어 "우리는 항상 승리에 대한 열망을 품고 있다. 최고 수준의 팀들이 워낙 많기 때문에 우승을 차지하는 것은 매우 어려운 일이라는 걸 잘 알고 있다"며 "하지만 우린 그걸 위해 끊임없이 노력하고 있다. 결승에 진출하기 위해 할 수 있는 모든 걸 다할 것"이라고 덧붙였다.

미드필더 네베스는 "가장 어려운 건 단순히 4-0으로 앞서는 것이 아니라, 경기 내내 수준 높은 경기력을 유지하는 것"이라며 "우리는 경기장에서 우리가 무엇을 할 수 있는지 보여주고 있다. 경기장 곳곳을 누비며 최대한 효과적으로 수비하고 있다. 상대에게 공간을 내주지 않으면, 상대는 매우 힘든 경기를 하게 된다. 우리가 공을 소유했을 때, 우리가 무엇을 노리는지는 다들 알고 있을 것"이라고 했다.

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아울러 "결국 정신력의 문제라고 생각한다. 챔피언스리그에서 두 번이나 우승했음에도 여전히 끊임없이 노력하고 있다. 사실 우승을 두 번 차지하는 것보다, 높은 수준을 계속 유지하는 것이 훨씬 더 어려운 일이다. 우리는 지난 두 시즌 동안 이루지 못했던 (리그 페이즈)TOP 8을 목표로 하고 있다"라고 했다.

바르셀로나가 홈에서 애스턴빌라를 3대0으로 이긴 것은 PSG의 대승 앞에서 '신승'으로 보였다. 3전 전승을 달리던 빌라는 라민 야말, 하피냐 등 바르셀로나의 화려한 공격진 앞에서 맥을 추지 못하며 첫 패배를 당했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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