"충격" '영웅에서 악당으로 전락' 맨유 극적인 역전승 이끈 마테우스 쿠냐, '황당' 퇴장 엔딩 눈물 '기립박수도 받지 못했다' 한탄

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v AS Roma - Old Trafford, Manchester, Britain - November 3, 2026 Manchester United's Matheus Cunha celebrates scoring their third goal Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Manchester United's Brazilian striker #10 Matheus Cunha celebrates after scoring their second goal during the UEFA Champions League, league phase football match between Manchester United and Roma at Old Trafford in Manchester, north west England, on November 3, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]마테우스 쿠냐(맨유)가 영웅이 되고도 웃지 못했다.

마이클 캐릭 감독이 이끄는 맨유는 4일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 AS 로마와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 3대2로 역전승했다. 맨유는 전반에만 마티아스 소울레, 도니얼 말런에게 두 골을 내주며 끌려갔다. 후반 대역전승을 완성했다. 후반 13분 브루노 페르난데스의 페널티킥 추격골이 나왔다. 쿠냐가 유도한 페널티킥을 페르난데스가 득점으로 완성했다. 발끝을 예열한 쿠냐는 멀티골을 꽂아넣었다. 쿠냐는 후반 38분과 후반 41분, 불과 3분 사이에 두 골을 폭발하며 맨유 승리에 앞장섰다. 이날 승리로 맨유는 공식 9경기 무승 고리를 끊고 10경기 만에 승리를 거머쥐었다. 이날 세 골에 모두 관여한 쿠냐는 '황당 결말'을 맞았다. 경기 막판 누적 경고로 그라운드를 떠난 것이다.

Manchester United's Matheus Cunha reacts after winning a penalty during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and AS Roma in Manchester, England, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Jon Super)

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v AS Roma - Old Trafford, Manchester, Britain - November 3, 2026 Manchester United's Matheus Cunha celebrates scoring their third goal Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

영국 언론 '더선'은 '쿠냐가 극적인 두 골로 맨유의 역전승을 이끌었지만 퇴장을 당했다. 기립박수도 받지 못했다. 그는 영웅에서 악당으로 전락했다'고 보도했다.

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이 매체는 '맨유는 전반을 0-2로 밀리며 관중들의 야유를 받았다. 패색이 짙었다. 하지만 후반전에 극적인 역전승을 거뒀다. 쿠냐는 두 번째 골을 넣은 뒤 유니폼을 벗어던지며 관중석으로 뛰어드는 등 흥분을 감추지 못했다. 이 행동으로 쿠냐는 첫 번째 옐로카드를 받았다. 이후 상대를 향한 거친 태클로 또 다시 옐로카드를 받았다. 결국 그는 퇴장을 당했다. 다행히 맨유는 수적 열세에도 큰 타격을 입지 않았다'고 전했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com