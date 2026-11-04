맨유 10경기 만에 승리하자 감정 폭발! '캡틴' 페르난데스, 생방송 중 'F워드' 격앙…캐릭 갈등, 진행자 결국 사과

사진캡처=아마존 프라임

로이터 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]맨유가 '벼랑 끝'에서 탈출했다.

맨유는 4일(한국시각) 이탈리아 로마의 올림피코 스타디움에서 열린 AS로마와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 두 골을 먼저 허용한 후 3대2로 역전승했다. 마이클 캐릭 맨유 감독은 경질 위기에서 벗어났다. 맨유는 9경기 연속 무승(3무6패) 사슬을 끊고 10경기 만에 승리했다.

출발은 암울했다. 맨유는 전반 11분과 17분 마티아스 술레와 도니얼 말런에게 연속골을 내줬다. 후반 대반전이 일어났다.

Advertisement

맨유의 '캡틴' 브루노 페르난데스가 후반 13분 페널티킥으로 만회골을 터트린 데 이어 마테우스 쿠냐가 후반 38분과 41분과 순식간에 멀티골을 완성하며 흐름을 돌려놓았다.

쿠냐는 역전골을 작렬시킨 후 유니폼 상의 탈의에 따른 경고를 받은 뒤 후반 추가시간인 46분 거친 태클로 두 번째 경고를 받고 퇴장당했다. 하지만 대세에는 지장이 없었다.

Advertisement

맨유는 UCL에서 2승2패를 기록했다. 반면 AS로마는 1승1무2패 머물렀다. 그러나 페르난데스는 경기 후 '욕설' 인터뷰로 논란이 됐다.

Advertisement

영국의 '더선'은 '페르난데스가 3대2 역전승을 거둔 후 생방송 TV에서 욕설을 하자, 진행자인 개비 로건은 사과해야 했다'고 보도했다. 페르난데스는 경기 종료 휘슬이 울리자 감정이 격앙됐다.

AP 연합뉴스

로이터 연합뉴스

Advertisement

그는 아마존 프라임과의 인터뷰에서 감정이 북받쳐 오르는 모습을 보이며 "빌어먹을 모든 경기(every f***ing game)"에서 이기고 싶다고 했다. 비속어가 논란을 일으켰다.

페르난데스는 또 캐릭 감독의 미래에 대해 "우리는 누구의 일자리도 지켜줄 필요가 없다. 구단과 선수들 모두에게 승리가 필요했다. 우리는 이 상황에서 함께 벗어나기 위해 정말 열심히 노력해 왔다. 언론에서 온갖 추측성 보도가 쏟아졌고, 힘든 시간이었다"고 토로했다.

Advertisement

페르난데스는 지난달 이탈리아 코모와의 UCL 경기에서 1대4로 대패한 후 캐릭 감독의 전술을 비판하며 갈등을 빚은 바 있다. 그러나 그는 "이 클럽에서 일어난 여러 일들, 특히 나와 감독 사이에 있었던 일들에 대해 많은 거짓말이 퍼져 있다. 예를 들어, 우리가 오해를 풀었다는 이야기 같은 말이다. 그런 일은 전혀 없었다"고 강조했다.

페르난데스는 이어 "감독님은 내가 경기에 제대로 뛰지 못했기 때문에 벤치에 앉히기로 결정했다. 그건 당연한 결정이다. 모두들 그게 내가 코모 사건 이후에 했던 말들에 대한 벌이라고 생각했다. 그리고 만약 그게 맞다면, 그건 옳은 일이었다"며 "감독님이 결정을 내리는 거다. 나는 그걸 받아들여야 하고, 앞으로 나아가야 한다. 감독님, 코칭 스태프, 그리고 이 클럽의 모든 선수들에 대해 가지고 있는 믿음은 변하지 않는다. 앞으로 남은 모든 경기에서 이기겠다는 내 목표는 변하지 않을 거다"라고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com