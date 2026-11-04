'모처럼 선발' 가시와 막강 공격 온몸으로 경험한 김진야 "커리어 중 가장 감정 변화가 컸던 경기...빨리 기회 잡도록 더 잘 준비할 것"[현장 인터뷰]

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[가시와=스포츠조선 박찬준 기자]"커리어 중 가장 감정 변화가 컸던 경기였다."

김진야의 속내였다. 대전하나시티즌이 구단 창단 첫 일본 원정에서 완패했다. 대전은 3일 일본 가시와의 산쿄 프론티어 가시와 스타디움에서 열린 가시와 레이솔(일본)과의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전에서 후반 연속골을 내주며 0대2로 패했다. 지난 비셀 고베전에 이어 ACLE 2연패에 빠진 대전은 1승1무2패에 머물렀다.

이날 로테이션 카드를 꺼낸 대전은 전반을 잘 넘겼지만, 후반 무너졌다. 후반 1분만에 선제골을 내준 대전은 12분 추가골을 허용하며 무너졌다. 이창근의 선방이 없었다면 더 크게 무너질 수도 있었다. 대전은 서진수, 루빅손, 주민규 등을 차례로 투입하며 만회골을 노렸지만, 상대의 육탄 방어를 넘지 못하고 무릎을 꿇었다.

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경기 후 믹스트존에서 만난 김진야는 "실망스러운 결과다. 개인적으로 오랜 만에 경기에 나섰다. 준비를 잘했다고 생각했는데, 경기장에 들어가보니 상대팀의 기량에 존중까지 들었다. 선수 대 선수로 뛰었지만, 끝나고 개인적으로 많은 것을 느낀 경기였다"고 했다.

김진야는 이날 석달여 만에 선발로 나섰다. 그럼에도 몸상태는 나쁘지 않았다. 김진야는 "항상 준비가 돼 있어야 한다고 생각한다. 팀 훈련에서도, 부족하면 개인 훈련을 통해서라도 최대한 준비했다. 몸상태는 생각보다는 괜찮았던 것 같다"고 했다. 이어 "최대한 내가 갖고 있는 부분을 보여주려 했다. 아쉬운 부분도 있었지만, 그래도 그동안 준비해왔던게 나쁘지 않았단 것을 느꼈다. 앞으로 기회가 오기까지 또 기다림이 있겠지만, 최대한 빠른 시일 내에 또 한번 기회를 얻도록 노력하겠다"고 했다.

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가시와는 J리그에서도 하프 스페이스 공략을 가장 잘하는 팀이다. 대전은 이를 알고 준비했지만, 결국 막지 못했다. 김진야는 "영상을 많이 봤다. 실제랑 다른만큼, 초반에는 당황스럽기도 했다. 그래도 경기 중반부터는 우리 흐름을 찾았는데, 후반에 가시와가 변화를 주는 상황에서 우리가 대처하지 못했다"고 안타까워했다.

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후반은 사실상 원사이드였다. 상대 공격에 속수무책으로 당했다. 김진야는 "경기를 하는 내내 감정적으로 왔다갔다 했다. 처음에는 당황스러웠고, 중반부터는 할 수 있겠다 싶었고, 실점할때는 '와 얘네는 빈틈 주면 바로 들어오는구나' 하는걸 느끼고, 우리가 따라갈 수 있겠구나 싶기도 했다. 축구를 하면서 감정 변화가 가장 많았던 경기가 아닌가 싶다"고 했다.

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패배는 쓰라렸지만 교훈도 있었다. 김진야는 "끝나고 선수들끼리 미팅을 했다. 배워야 한다는 점에서 모두가 동의를 했다. '우리가 부족해서 졌구나'에서 끝나면 안된다고 말했다. 이제 부족한 부분을 느꼈으니 이를 채워가는건 우리 무기라고 생각한다. 상대를 존중하는 마음은 갖돼 다음에 만나면 더 좋은 승부를 하고 싶다"고 했다.

김진야는 마지막으로 대전 팬들에 대한 감사를 잊지 않았다. 이날 400여명의 팬들이 원정 응원을 왔다. 김진야는 "몸풀러 나왔을때 많이 놀랐다. 일본이라는 먼 거리까지 찾아오셔서 처음에는 놀랐고, 감사했다. 경기 후에는 죄송한 마음이 컸다. 멀리서 이렇게 큰 응원을 보내주셨는데, 좋은 경기를 보여드리지 못해 죄송했다. 앞으로는 이런 아쉬운 결과를 반복하지 않도록 더 잘 준비하겠다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com