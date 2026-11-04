이럴 수가! 맨유 진짜 안 풀린다…'7000만 파운드 스타' 햄스트링 부상→눈물 글썽이며 OUT '장기 이탈 가능성'

사진=영국 언론 더선 홈페이지 기사 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]맨유(잉글랜드)가 승리에도 웃지 못했다. 카를로스 발레바(맨유)의 부상이 우려된다.

마이클 캐릭 감독이 이끄는 맨유는 4일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 AS 로마(이탈리아)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 3대2로 역전승했다.

열광의 도가니였다. 맨유는 전반에만 마티아스 소울레, 도니얼 말런에게 두 골을 내주며 끌려갔다. 후반 대역전승을 완성했다. 후반 13분 브루노 페르난데스의 페널티킥 추격골이 나왔다. 이후 마테우스 쿠냐가 후반 38분과 후반 41분, 불과 3분 사이에 두 골을 폭발하며 맨유 승리에 앞장섰다. 이날 승리로 맨유는 공식 9경기 무승 고리를 끊고 10경기 만에 승리를 거머쥐었다.

Advertisement

사진=영국 언론 더선 홈페이지 기사 캡처

아찔한 장면이 있었다. 맨유가 0-2로 밀리던 후반 초반이었다. 추격에 나서던 발레바가 햄스트링(허벅지 뒷근육)을 부여잡고 쓰러졌다. 결국 그는 유리 틸레만스와 교체돼 벤치로 물러났다.

영국 언론 '더선'은 '발레바가 햄스트링 부상으로 눈물 흘리며 경기장을 떠나는 모습이 포착됐다. 그는 부상 직후 부축을 받으며 경기장을 나섰고, 눈물을 글썽이는 모습이었다. 맨유에 큰 타격이 될 것이다. 하지만 그는 경기 뒤 관중석에 있는 어린 팬에게 자신의 유니폼을 선물하는 등 품위 있는 모습을 보여줬다'고 보도했다.

Manchester United's English head coach Michael Carrick arrives ahead of kick-off in the UEFA Champions League, league phase football match between Manchester United and Roma at Old Trafford in Manchester, north west England, on November 3, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Advertisement

이 매체에 따르면 팬들은 '너무 안타깝다', '발레바의 부상이 너무 슬프다', '경기장에서 유일하게 긍정적인 모습을 보여주던 미드필더였다' 등의 반응을 보였다.

Advertisement

2004년생 발레바는 올 시즌을 앞두고 브라이턴(잉글랜드)을 떠나 맨유에 합류했다. 그의 이적료는 7000만 파운드에 달했다. 그는 올 시즌 맨유 소속으로 7경기를 소화했다. '더선'은 '발레바는 맨유 이적 뒤 부상으로 얼룩진 시간을 보내고 있다. 그는 또 다시 장기 부상으로 경기에 나서지 못할 것으로 보인다'고 덧붙였다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com