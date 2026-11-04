가뜩이나 '역대급 난이도'인데…사우디 亞컵 연기 김은중호에도 '불똥', 올림픽 예선 '28년 1월→27년 9월'로 앞당겨질 수도

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[스포츠조선 윤진만 기자]2027년 사우디아시안컵의 1년 연기는 이달까지 계약된 '임시 사령탑' 로베르트 모레노 대한민국 축구대표팀 감독의 거취, 1992년생 손흥민(LA FC) 등 베테랑들의 입지뿐 아니라 2028년 LA올림픽 본선 진출을 노리는 김은중호에도 영향을 미칠 것으로 예상된다.

아시아축구연맹(AFC)은 3일(한국시각) 공식 채널을 통해 "아시안컵 조직위원회 및 사우디아라비아축구협회와의 광범위한 논의와 긴밀한 협의를 거쳐 애초 2027년 1월 7일부터 2월 5일까지 열릴 예정이었던 이번 아시아 최고 권위 대회의 개최 일정을 2027년 12월 23일부터 2028년 1월 21일까지로 변경했음을 금일 확정했다"라고 대회 연기 소식을 발표했다.

이는 사우디와 예멘 푸티 반군간 무력 충돌에 따라 사우디의 주요 시설이 공격받는 상황에서 내린 불가피한 결정이다. AFC는 "아시안컵 조직위원회는 상당한 물류상의 복잡성과 이동(항공, 교통) 혼란을 포함하여, 해당 지역의 최근 상황으로 인해 발생한 불가피한 특수 상황을 고려해 대회 일정을 조정하는 안을 승인했다. 새 일정은 국제축구연맹(FIFA)에 제출되어 최종 승인을 받을 예정"이라고 설명했다.

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AFC의 발표에 아시아 축구계는 대혼란에 빠졌다. 전쟁으로 인한 대회 연기는 어느정도 예상했지만, 막상 현실이 되자 대표팀 감독 거취와 같은 현실적 고민을 하기 시작했다. 대한민국도 고민에 빠진 팀 중 하나다. 대한축구협회(KFA)는 지난 9월 3개월짜리 초단기 계약을 체결한 모레노 사단의 9~11월 A매치 성과를 토대로 아시안컵까지 팀을 맡길지를 결정할 계획이었다. 하지만 모레노 감독이 9~10월 A매치에서 전술, 선수단 장악 등에서 부족한 모습을 보인데다 아시안컵까지 11개월가량 미뤄지면서 모레노 감독과 동행할 이유가 사실상 사라졌다. 13일과 17일 카타르 도하에서 열릴 사우디아라비아, 카타르와의 중동 2연전을 끝으로 결별할 가능성이 커 보인다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 김민수가 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

2028년 LA올림픽 본선 진출을 노리는 김은중호도 유탄에 맞았다. 올림픽 예선을 겸한 U-23 아시안컵은 2028년 1월 4일부터 22일까지 일본에서 열릴 예정이다. 변경된 아시안컵 일정과 18일가량 겹친다. 지난 9월 A대표팀 데뷔전을 치른 2006년생 윙어 김민수(레인저스), 이달 A대표팀에 처음 발탁된 2007년생 미드필더 손정범(서울) 등이 올림픽 연령대다. 두 선수가 당장 A대표팀 레귤러라고 평가하긴 어렵지만, 내년에 '폭풍 성장'한다면 상황이 달라질 수 있다. 한국 축구의 신성들이 A대표팀과 올림픽팀 중 하나를 선택해야 하는 일이 생길 수도 있다는 의미다.

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더 큰 문제는 따로 있다. AFC가 아시안컵과 일정이 겹치는 U-23 아시안컵 일정 조정을 검토 중인 것으로 확인됐다. KFA 관계자는 "아직 AFC로부터 공식적으로 전달받은 내용은 없지만, 대회 일정을 조정할 것 같다는 얘기는 전해 들었다"라고 말했다. 유력한 개최 시기는 2027년 9월 혹은 2028년 3월이다. 4개월 앞당겨 2027년 9월에 대회가 열리면 '대략 난감'한 상황에 놓인다. 지난 5월 올림픽팀 지휘봉을 잡은 '샤프' 김 감독은 2028년 1월 U-23 아시안컵에 포커스를 맞춰 팀을 만드는 중이다. 일정이 앞당겨진다는 건 그만큼 준비 과정이 빠듯해진다는 말과 다르지 않다. 9월이면 유럽, K리그 모두 시즌 중이라 선수 차출에도 어려움을 겪을 수밖에 없다. 2028년 3월로 미뤄지는 편이 그나마 나아 보이지만, 시즌 중이라는 점은 같다. 가뜩이나 이번 올림픽 예선은 '역대급 난이도'라는 평가를 받고 있다. 올림픽 본선 참가팀이 기존 16개팀에서 12개팀으로 줄었다. 아시아에도 단 2장이 배분된다. U-23 아시안컵에서 결승에 오른 두 팀만이 LA행 티켓을 거머쥔다. 개최국 일본을 비롯해 우즈베키스탄, 사우디아라비아, 호주 등 난적들을 모두 꺾어야 한다. 한국 축구는 지난 2024년 U-23 아시안컵 4강 진출에 실패하면서 40년 만에 올림픽(2024년 파리) 무대에 서지 못하는 굴욕을 겪었다.

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김은중호는 운명을 하늘에 맡겨둔 채 묵묵히 본선 준비를 이어간다. 오는 9일 천안 코리아풋볼파크에 소집해 14일과 17일 천안에서 멕시코 U-21 대표팀과 두 차례 친선경기를 펼칠 예정이다. 67년 만에 아시안컵 우승을 노리는 A대표팀과 올림픽 본선 진출을 노리는 올림픽팀 모두 바뀐 스케줄에 얼마나 기민하게 대처하느냐가 무엇보다 중요해졌다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com