'한 살배기 딸이 있었는데' 충격의 축구장 사망 사고, 西 법원 조사 개시…'우발적 충돌' 골키퍼, 형사 처벌? 일반적 절차

출처=테네리페 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 김성원 기자]스페인 법원이 경기 도중 치명적인 충돌로 유명을 달리한 헤수스 데 미겔(테네리페)의 비극적인 사고에 대한 조사에 착수했다.

영국의 '더선'은 3일(이하 한국시각) '법원 관계자가 데 미겔의 사망 사건에 대한 판사의 조사 개시를 확인했다'고 보도했다. 데 미겔은 2일 FC안도라와의 스페인 2부 리그 경기 도중 공을 걷어내기 위해 달려 나온 상대 골키퍼 헤수스 오워노와 부딪혔다.

데 미겔은 충돌 후 의식을 잃었다. 병원으로 향하던 구급차 안에서 심정지를 일으켰고, 심폐소생술을 받은 것으로 전해졌다. 그는 안타깝게도 하루 뒤 30세의 나이에 숨을 거뒀다. 사고 당시 경기장에는 데 미겔의 아내와 한 살배기 딸이 있었다.

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'가해자'인 적도기니 출신 오워노도 충격이다. 스페인 '마르카'는 "오워노는 SNS에서 쏟아지는 비난과 모욕을 견디지 못해 결국 자신의 계정 댓글 기능을 차단했다. 일부 팬은 이번 사건을 두고 그를 '살인자'라고 부르기도 했다"고 전했다.

오워노는 공식 입장을 발표하기 전 가족에게 먼저 사과하려는 것으로 알려졌다. '더선'은 '법원 조사가 시작되지만 오워노는 형사 처벌을 면하고 장기 출전 정지 처분을 받을 것으로 예상된다'고 전망했다.

AP연합뉴스

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카나리아 제도 법원 관계자는 두 축구 선수 간의 충돌을 "경기장에서 발생한 우발적인 충돌"이라고 설명했다. 그는 이어 "사고나 기타 요인으로 인한 사망, 즉 '법의학적 사망'은 자연사가 아닌 모든 사망 원인을 이유로 사법 조사가 시작되며, 이번 사건도 마찬가지"라고 강조했다. '더선'은 '데 미겔 가족이 골키퍼를 상대로 형사 소송을 제기할지 여부는 확인되지 않았다'고 덧붙였다.

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축구장 사망 사고에 전 세계 애도가 쏟아지고 있다. 스페인축구협회는 데 미겔을 추모하기 위해 3일 열릴 예정이던 모든 스페인 프로축구 일정을 중단했다.

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조제 무리뉴 레알 마드리드 감독은 "일반적인 세상에도 매우 충격적인 일인데, 매일 경기장에서 경쟁하는 우리 같은 사람들에게, 축구계에는 어떨지 상상해 보라"면서 "힘들고 슬픈 일이다. 당연히 우리의 모든 언어와 마음은 세상을 떠난 선수의 가족과 친구들에게 향하고 있으며, 이번 상황에 연루된 상대 선수(오워노)에게도 지금이 매우 힘든 순간일 것이라 생각한다. 모두에게 슬픈 일"이라고 말했다.

포르투갈 출신의 크리스티아누 호날두도 "비극이다. 말이 나오지 않는다. 유가족에게 큰 힘이 되길 바란다. 고인의 명복을 빈다"고 했다. 아틀레티코 마드리드의 이강인도 추모 행렬에 동참했다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com