"부족함을 채우는건 우리의 몫" '가시와전 완패' 속 선수들의 다짐...대전은 그렇게 성장하고 있다

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[가시와=스포츠조선 박찬준 기자]말그대로 완패였다.

앞서 교토 상가와 비셀 고베전에서 경쟁력을 보여준 대전하나시티즌이었지만, 원정 경기에 최정예 멤버로 나온 가시와 레이솔전은 또 달랐다. 상대의 높은 클래스에 완벽히 밀렸다. 대전은 3일 일본 가시와의 산쿄 프론티어 가시와 스타디움에서 열린 가시와와의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전에서 후반 연속골을 내주며 0대2로 패했다.

K리그에서 치열한 2위 싸움을 펼치고 있는 대전은 주말 인천 유나이티드전을 대비하기 위해 로테이션 카드를 꺼냈다. 상대는 이날 경기를 위해 지난 주말 리그 경기에서 힘을 뺐다. 준비부터 차이가 있었다. 변수도 있었다. 좋은 모습을 보이던 김민덕이 갑작스러운 부상으로 하프타임에 교체아웃됐다. 대신 안톤이 투입됐다. 안톤의 컨디션은 김민덕과 비교해 좋지 않았다.

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하지만 이를 차치하더라도, 결국 승부를 가른 것은 '실력 차이'였다. 가시와는 장기인 하프 스페이스 공략을 반복했다. 안톤이라는 틈이 보이기 시작하자, 집요하게 그 부분을 노리며 구멍을 크게 만들었다. 결국 대전 수비에 균열이 왔고, 가시와는 골을 넣었다. 2골 모두 안톤의 뒷공간을 노린 컷백으로 만들어냈다. 가시와의 클래스 높은 공격 작업에 대전은 속수무책으로 당했다. 스리백으로 변화를 준 황선홍 감독의 대응과 이창근의 선방쇼가 없었더라면, 더 많은 골을 내줄 수도 있었다.

막판 기회를 만들기도 했지만, 거기까지였다. 경기 후 선수들은 충격을 받은 모습이었다. 말로만 듣던 J리그의 클래스를 제대로 경험했다. 주장 완장을 찬 이순민은 "아쉽다. 팀적으로나 개인적으로 부족함을 많이 느꼈다"고 했다. 오랜만에 선발 출전한 김진야는 "경기를 하는 내내 감정적으로 왔다갔다 했다. 처음에는 당황스러웠고, 중반부터는 '할 수 있겠다' 싶었고, 실점할때는 '와 얘네는 빈틈 주면 바로 들어오는구나' 하는걸 느꼈다. 축구를 하면서 감정 변화가 가장 많았던 경기가 아닌가 싶다"고 했다.

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하지만 감정적으로 무너지지는 않았다. 무기력한 모습은 없었다. 오히려 이번 경기를 통해 느낀 것이 많아 보였다. 이순민은 "분하다. 분하지만 인정을 해야한다. 수준 높은 팀과 경기를 하다보면 부족한 부분이 드러날 수 밖에 없다. 이를 어떻게 받아들이고 나아질 것인지 진지하게 고민해야 한다"고 했다. 실제 경기 후 선수들은 따로 모여 미팅을 가졌다. 김진야는 "'배워야 한다'는 점에서 모두가 동의를 했다. '우리가 부족해서 졌구나'에서 끝나면 안된다고 말했다. 이제 부족한 부분을 느꼈으니 이를 채워가는건 우리의 몫이라고 생각한다"고 했다.

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대전은 올 시즌 처음으로 ACLE 무대를 밟았다. 호기롭게 나섰지만, 실제 아시아 최정상급 팀들과의 격차는 컸다. 하지만 고개를 숙이지는 않았다. K리그와는 다른 축구, 다른 클래스를 직접 경험하며 도약을 위한 자양분으로 삼고 있다. 가시와전 완패는 쓰렸지만, 그래서 값지다. 이명재는 "이런 경험 때문에 ACLE에 또 나가고 싶다"고 했다. 대전은 그렇게 성장하고 있다.

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가시와=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com