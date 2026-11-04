"충격" 韓 축구 에이스 이강인 향한 혹평…'완전히 고립돼 겉돌았다'→'결과 바꾸지 못했다'

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Deportivo de A Coruna - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 24, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in reacts after being substituted REUTERS/Susana Vera

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee attends a training session at the Atletico de Madrid training facilities in Majadahonda on November 2, 2026, ahead of the UEFA Champions League football match between Club Atletico de Madrid and FC Bayern Munich. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]교체 투입된 이강인(아틀레티코 마드리드)이 혹평을 받았다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 4일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 바이에른 뮌헨(독일)과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 0대2로 패했다. 아틀레티코 마드리드는 1승1무2패(승점 4)를 기록하는 데 그쳤다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee reacts during the Spanish league football match between Levante UD and Club Atletico de Madrid at Ciutat de Valencia Stadium in Valencia on October 31, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

이강인은 이날 벤치에서 경기를 시작했다. 그는 팀이 0-1로 밀리던 후반 14분 알렉스 바에나 대신 그라운드를 밟았다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이강인은 31분 동안 터치 22회, 패스 성공률 93%(14/15), 박스 안 터치 1회 등을 기록했다. '풋몹'은 이강인에게 평점 5.9점을 주는 데 그쳤다. 비에나, 아데몰라 루크만과 최저점에 머물렀다.

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스페인 언론 '문도데포르티보'는 이강인의 플레이를 두고 '투지를 보였다. 그는 몇 차례 인상적인 플레이로 점수 차를 좁히려 애썼다. 하지만 경기 결과를 바꾸지는 못했다'고 평가했다. 독일의 '키커'도 '이강인은 교체 투입 뒤 최전방에서 훌리안 알바레즈와 짝을 이뤘지만 완전히 고립돼 겉돌았다. 볼을 너무 오래 끌다가 패스 실수를 하기도 했다'고 했다.

Atletico Madrid's Argentine coach Diego Simeone slaps hands with Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee during the Spanish league football match between Levante UD and Club Atletico de Madrid at Ciutat de Valencia Stadium in Valencia on October 31, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

한편, 경기 뒤 시메오네 감독은 "0-1로 밀리기 전까지는 우리가 보여주던 경기 방식을 그대로 유지해야 했다. 그 시점까지는 강하고 까다로운 상대와 대등하게 잘 싸웠다. 우리는 서로를 잘 알고 있다. 상대의 강점은 물론, 우리의 강점과 약점도 잘 파악하고 있다"며 "상대 피지컬이 강하다는 점은 잘 알고 있었다. 실점은 실수에서 비롯된다. 이번엔 우리에게 그런 일이 일어났다. 충분히 일어날 수 있는 일이다. 다음 일정에 대비해 강인한 모습을 유지해야 한다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com