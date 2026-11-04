"충격" 韓 축구 에이스 이강인 향한 혹평…'완전히 고립돼 겉돌았다'→'결과 바꾸지 못했다'

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 4일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 바이에른 뮌헨(독일)과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 0대2로 패했다. 아틀레티코 마드리드는 1승1무2패(승점 4)를 기록하는 데 그쳤다.
이강인은 이날 벤치에서 경기를 시작했다. 그는 팀이 0-1로 밀리던 후반 14분 알렉스 바에나 대신 그라운드를 밟았다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이강인은 31분 동안 터치 22회, 패스 성공률 93%(14/15), 박스 안 터치 1회 등을 기록했다. '풋몹'은 이강인에게 평점 5.9점을 주는 데 그쳤다. 비에나, 아데몰라 루크만과 최저점에 머물렀다.
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스페인 언론 '문도데포르티보'는 이강인의 플레이를 두고 '투지를 보였다. 그는 몇 차례 인상적인 플레이로 점수 차를 좁히려 애썼다. 하지만 경기 결과를 바꾸지는 못했다'고 평가했다. 독일의 '키커'도 '이강인은 교체 투입 뒤 최전방에서 훌리안 알바레즈와 짝을 이뤘지만 완전히 고립돼 겉돌았다. 볼을 너무 오래 끌다가 패스 실수를 하기도 했다'고 했다.
한편, 경기 뒤 시메오네 감독은 "0-1로 밀리기 전까지는 우리가 보여주던 경기 방식을 그대로 유지해야 했다. 그 시점까지는 강하고 까다로운 상대와 대등하게 잘 싸웠다. 우리는 서로를 잘 알고 있다. 상대의 강점은 물론, 우리의 강점과 약점도 잘 파악하고 있다"며 "상대 피지컬이 강하다는 점은 잘 알고 있었다. 실점은 실수에서 비롯된다. 이번엔 우리에게 그런 일이 일어났다. 충분히 일어날 수 있는 일이다. 다음 일정에 대비해 강인한 모습을 유지해야 한다"고 말했다.
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김가을 기자 epi17@sportschosun.com
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