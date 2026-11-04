손흥민(36)-황희찬(32)-설영우(30)-이강인(27), 2028년에 평균나이 30살 되는 '한국 노인정'…세대교체 서둘러야 하는 이유

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패하자 손흥민이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]2027년 사우디아시안컵이 약 1년 연기되면서 한국 축구의 세대교체는 거스를 수 없는 흐름이 됐다.

아시아축구연맹(AFC)은 3일(한국시각), 2027년 1월 7일부터 2월 5일까지 열릴 예정이던 아시안컵 일정을 2027년 12월 23일부터 2028년 1월 21일까지로 변경한다고 발표했다. 이는 개최국 사우디아라비아와 예멘 푸티 반군간 무력 충돌에 따라 사우디의 주요 시설이 공격받는 상황에서 내린 결정이다.

바뀐 일정에 따르면, 참가국은 조별리그 1~2경기는 2027년도, 나머지 일정은 해가 바뀌어 2028년도에 치르게 된다. 8강, 4강, 결승 등 주요 토너먼트도 2028년에 펼쳐진다.

Advertisement

대표팀이 만약 11월 중동 2연전에 나설 26명으로 내년 아시안컵 본선에 나선다고 가정하면, '나이'는 선수단의 주요 이슈가 될 수밖에 없다.

현재 최고참인 골키퍼 김승규(36·FC도쿄)는 대회 도중 38세가 되고, 주장 손흥민(34·LA FC)과 동갑내기 미드필더 이재성(이상 34·마인츠)은 36세가 된다. 역대 한국 축구를 수놓은 인물들이 삼십대 초반의 나이에 마지막 아시안컵을 치른 것을 고려할 때, 36세는 백전노장이나 다름없다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 손흥민이 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

Advertisement

지난 9~10월 통합 A매치 4연전에서 은퇴 소동을 벌인 '96 라인' 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케04) 등도 32세가 된다. 그때가 되면, 선수단 내부 문제 때문이 아니라 실제 은퇴할 나이에 가까워진다.

Advertisement

로베르트 모레노 대표팀 임시감독이 11월 중동 2연전에 맞춰 발탁한 26명의 최종명단 중 92, 96라인을 포함해 절반에 조금 못 미치는 12명이 2028년에 삼십대가 된다. 풀백 설영우(28·아우크스부르크)도 막 삼십줄에 들어선다.

Advertisement

한국 축구 '에이스' 이강인(아틀레티코 마드리드)과 간판 공격수 오현규(이상 25·베식타시)는 이십대 후반에 접어들고, 유럽파 윙어 엄지성(스완지시티)과 이한범(이상 24·브뤼헤)도 적지 않은 26세가 된다. 이번에 처음 뽑힌 2007년생 초신성 미드필더 손정범(19·서울)은 2028년에 21세다.

2년 뒤, 현 대표팀 선수단의 평균나이는 29.92세, 약 30세에 다다른다. 미루고 미뤘던 세대교체를 서둘러야 하는 이유다. 아시안컵이 연기된 건 '하늘이 계시'라고 볼 수도 있다.

Advertisement

임시 사령탑 신분인 모레노 감독은 세대교체 적임자는 아닌 걸로 보인다. 9~10월 A매치 데이에 윙어 김민수(20·레인저스), 이번에 손정범을 깜짝 발탁했지만, 한 두 명의 어린 선수를 뽑는 게 세대교체는 아니다. 세대교체는 모든 포지션에 걸쳐 동시다발적이고 과감하게 이뤄져야 한다.

일례로 '무적함대 '스페인 축구대표팀은 2022년 카타르월드컵 전후로 세대교체를 진행했고, 유로 2024와 2026년 북중미월드컵 우승의 결실을 맺었다. 라민 야말, 파우 쿠바르시(이상 19), 페드리(24·이상 바르셀로나) 등이 중심이 됐다. 반면 '붉은 악마' 벨기에 대표팀은 세대교체 실패의 좋은 예다. 성장이 정체된 한국 축구에 필요한 건 새로운 에너지다. 노장들의 알력 다툼은 67년만의 아시아 제패를 노리는 한국 축구에 방해 요소만 될 뿐이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com