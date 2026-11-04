'이제, 죄송합니다. 그만해도 된다' 日 모리야스 감독 연내 용퇴 확실, 아시안컵 12월 연기→17일 파라과이전 대표팀 고별전 된다..'1월 LA올림픽 축구 예선도 연기'

epa13283004 Japan?s head coach Hajime Moriyasu (C) celebrates with supporters after winning the Kirin Cup tournament final soccer match between Japan and New Zealand in Tokyo, Japan, 05 October 2026. Japan won the tournament. EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]일본 축구 A대표팀 모리야스 하지메 감독이 2027년 아시안컵이 전격 연기됨에 따라 연내 대표팀 지휘봉을 내려 놓을 가능성이 높아졌다.

일본 매체 '스포니치'는 모리야스 감독의 연내 용퇴가 확실해졌다고 4일 보도했다. 당초 모리야스 감독은 내년 1월 개막될 예정이었던 아시안컵을 마친 이후 팀 성적에 상관없이 물러나기로 돼 있었다. 북중미월드컵 이후 일본축구협회와 단기 계약을 했다. 모리야스 후임은 오이와 고 U-22 대표팀 감독이 맡기로 결정돼 있었다.

그런데 아시아축구연맹(AFC)은 3일 아시안컵 개최지 사우디아라비아 및 중동의 불안한 정세를 감안해 1월 개막에서 내년 12월로 연기 결정을 불가피하게 내렸다고 공식 발표했다. 요즘 중동 정세를 감안할 때 대회를 정상적으로 치르기 어렵다고 판단한 것이다. 최근 사우디 국제 공항에는 미사일이 떨어져 사상자가 발생할 정도다. 선수 안전을 최우선으로 고려한 AFC는 사우디축구협회, 대회 조직위원회에 심도 깊은 논의 끝에 대회를 11개월 연기할 수밖에 없었다.

Advertisement

Japan's manager Hajime Moriyasu (C) lifts the winner's trophy as he celebrates with the team following the Kirin Cup football tournament final match between Japan and New Zealand at MUFG Stadium in Tokyo on October 5, 2026. (Photo by JIJI Press / AFP) / Japan OUT

일본축구협회는 아시안컵이 연기됐지만 당초 예정대로 오이와 감독이 A대표팀을 겸임하는 것으로 사령탑을 교체할 방침이다. 모리야스 감독은 예정대로 11월 두 차례 친선 경기에선 지휘봉을 잡는다. 일본은 오는 14일 브라질, 17일 파라과이와 싱가포르에서 중립 친선경기를 갖는다. 아시안컵을 앞두고 가질 예정이었던 12월 30일 친선경기는 취소될 가능성이 있다고 한다. 스포니치에 따르면 모리야스 감독은 오는 파라과이전이 대표팀을 지휘하는 마지막 경기가 될 것 같다.

또 스포니치는 내년 1월 열릴 예정이었던 LA올림픽 예선을 겸한 U-23 아시안컵도 연기될 가능성이 높다고 보도했다. AFC가 내년 9월이나 208년 3월 개최로 조정 중이라고 한다.

Advertisement

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com