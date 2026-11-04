"살인자! 살인자!" 평생의 꼬리표, SNS 닫고 라커룸서 오열→데 미겔 사망에 큰 충격…구단 공식 성명 "해치려는 의도 없었어"

사진=볼러 HQ

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[스포츠조선 강우진 기자]축구 선수 헤수스 데 미겔이 사망하면서 그와 강하게 충돌한 헤수스 오워노 골키퍼도 큰 충격을 받은 상태로 알려졌다.

스페인 매체 '문도 데포르티보'는 4일(한국시각) '이 비극적인 사고는 데 미겔이 FC 안도라의 골키퍼 오워노와 매우 강하게 충돌한 뒤 발생했다'며 '오워노는 데 미겔의 상태를 매우 주의 깊게 살펴왔다'고 보도했다.

오워노는 데 미겔의 사망 선고가 내려지기 전부터 패닉에 빠진 상태였다고 한다. 해당 사고가 발생한 이후 오워노는 많은 축구팬들에게 비난을 받았다. 누리꾼들은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 오워노에게 "살인자! 살인자!"라는 글을 남기며 비난의 수위를 높였다. 오워노의 계정은 비활성화 됐다.

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FC Tenerife forward Jesus de Miguel is carried on a stretcher after colliding with Andorra goalkeeper Jesus Owono during a soccer match in Santa Cruz de Tenerife, Spain, Monday, Nov. 2, 2026. (AP Photo)

데 미겔은 지난 2일 열린 테네리페와 FC 안도라와의 라리가2(2부리그) 경기에서 오워노와 강하게 충돌한 뒤 쓰러졌다. 그는 응급처치를 받은 뒤 병원으로 이송됐지만, 끝내 숨졌다. '아스'에 따르면 오워노는 경기가 중단된 뒤 라커룸에서 울면서 기도하고 있었다. 경기를 마치고 이동하는 중에도 큰 충격을 받은 모습이었다고 전해졌다.

안도라는 오워노를 보호하기 위해 직접 나섰다. 공식 성명을 통해 오워노가 어떤 순간에도 고의적인 의도가 없었으며, 상대에게 해를 끼치려는 의도 또한 전혀 없었다는 점을 거듭 강조하고 있다. 스페인 경찰은 데 미겔의 사망 사고와 관련해 수사에 착수했다. 그러나 스포츠 경기에서 발생한 사고이기 때문에 오워노에 대한 형사 처벌이 이뤄질 가능성은 거의 없다. 처벌은 불가능하지만, 오워노의 축구 인생 내내 이번 사망 사건이 꼬리표로 남을 것이란 전망이 나온다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com