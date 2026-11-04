죽 쒀서 레알 준 맨유 대통곡! 특급 유망주 마드리드서 훈련 시작…JJ 가브리엘 영입 마무리 임박

사진=마테오 모레토 SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드가 공들여 키운 특급 유망주 JJ 가브리엘(16)의 레알 마드리드행이 임박했다.

스페인 매체 '마르카'는 4일(한국시각) '유럽 축구계 최고 유망주 중 한 명으로 꼽히는 가브리엘이 레알 마드리드의 새로운 선수가 되기까지 한 걸음만을 남겨두고 있다'고 보도했다.

가브리엘은 레알과의 계약을 마무리하기 위해 세부적인 절차가 모두 완료되기를 기다리고 있다. 그는 이미 마드리드에서 훈련을 시작했다고 한다. 레알은 향후 며칠 이내에 가브리엘의 영입을 마무리할 것으로 알려졌다. 가브리엘에게 관심을 보이며 영입 가능성을 타진했던 FC 바르셀로나는 경쟁에서 물러난 것으로 전해졌다. 가브리엘이 레알에서 선수 생활을 이어가겠다는 의지를 보이고 있다고 판단했기 때문이다.

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사진=마드리드 유니버셜

앞서 가브리엘은 맨유 측에 팀을 떠나겠다는 의사를 전달했다. 그는 어린 나이부터 재능을 인정받았고, 지난 시즌 U-18 무대에서 35경기에 출전해 28골을 기록했다. 가브리엘은 지난 시즌 잉글랜드 프리미어리그 U-18 올해의 선수로 선정됐으며, 맨유에서는 U-18 올해의 선수상도 받았다. 올시즌에는 U-21 무대로 올라와 리그 첫 2경기에서도 2골 2도움을 기록했다. 또한 유럽축구연맹(UEFA) 유스리그에서는 해트트릭까지 기록했다.

가브리엘의 뛰어난 활약으로 이번 시즌 카라바오컵 등 1군 경기에서 맨유 데뷔전을 치를 것이란 전망도 나왔다. 구단 역사상 최연소 1군 출전 기록을 세울 수 있는 상황이었다. 그러나 가브리엘이 맨유에 자신의 등록 해지를 요청하면서 모든 게 무산됐다. 구단은 이를 거절했지만, 결국 그의 마음을 돌려놓지는 못했다.

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맨유로서는 상당한 손실이 될 수 있다. 일각에서는 가브리엘을 1억파운드(약 1800억원)의 가치를 지닌 선수 성장할 것이라는 평가를 내놨다. 맨유가 그토록 바랐던 팀의 미래를 책임질 수 있는 스타 플레이어가 등장했는데 이를 레알에 빼앗길 것으로 예상된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com