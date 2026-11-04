'캐릭, OT에 마법을 불러왔다' 0-2→3-2 '미친' 역전승, 10경기 만의 첫 승 감독의 하프타임 주문 "너무 낙담하지마, (내 운명은) 나도 몰라"

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v AS Roma - Old Trafford, Manchester, Britain - November 3, 2026 Manchester United manager Michael Carrick celebrates after the match REUTERS/Scott Heppell TPX IMAGES OF THE DAY

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[스포츠조선 노주환 기자]"너무 낙담하지 말라고 말했다."

마이클 캐릭 감독이 이끈 맨체스터 유나이티드가 4일(한국시각) 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 AS로마(이탈리아)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 4라운드 홈 경기서 극적인 3대2 역전승을 거뒀다. 정말 믿기 어려운 극적인 한편의 드라마였다. 맨유는 전반을 졸전 끝에 0-2로 끌려갔다. 도저히 승리하기 어려운 경기 내용이었다. 그런데 하프타임 이후 돌변했다. 후반에 브루노 페르난데스의 PK골로 한골을 따라붙었고, 마테우스 쿠냐의 연속 두골로 경기를 뒤집었다. 이 승리로 맨유는 최근 9경기 연속 무승(3무6패)의 긴 부진에서 탈출했다. 경질 압박에 처한 캐릭 감독은 또 한 고비를 넘겼다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v AS Roma - Old Trafford, Manchester, Britain - November 3, 2026 Manchester United manager Michael Carrick celebrates after the match REUTERS/Scott Heppell

그는 승리 후 아마존 프라임과의 인터뷰에서 "환상적인 밤이었다. 무엇보다 필요할 때 이런 경기와 결과를 보여준 (우리) 선수들에게 큰 칭찬을 보낸다. 올드 트래포드는 놀라운 일들, 마법 같은 일들을 만들어내는 곳이다. 우리는 하프타임에 그런 이야기했다. 전반에 너무 쉽게 실점한 이후 우리는 조금씩 경기력을 끌어올렸다"면서 "후반에 이곳이 어떻게 변할 수 있는지, 단 한 번의 순간만 있으면 된다는 점에 대해 이야기했다. 선수들은 정말 모든 작은 기회 하나하나를 살려냈고, 결국 마지막에는 환상적이었다"고 말했다.

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캐릭 감독은 '하프타임에 어떤 주문을 했느냐'는 질문에 "지금 상황에 대해 너무 낙담하지 말라고 했다. 나는 우리가 경기에 적응해 나가고 있었고 상대 박스 주변까지 접근하고 있다고 느꼈다"면서 "하지만 선수들은 너무 많은 좌절감과 실망감을 안고 있었기에 그렇게 느끼지 못했다. 정말 좋은 팀을 상대로, 그리고 상대가 강하게 맨투맨 수비를 하는 상황에서 우리가 좋은 플레이를 하고 있다는 것을 알고 있었다. 그런 경기에서는 성공만큼이나 실패도 많이 겪기 마련이다. 그럼에도 긍정적인 태도를 유지하는 것이 중요했고, 선수들은 후반전에 매우 잘 대응했다"고 말했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v AS Roma - Old Trafford, Manchester, Britain - November 3, 2026 Manchester United's Matheus Cunha celebrates scoring their third goal Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

그는 이번 승리가 전환점이 될 것인지에 대해 "이제 한 경기를 승리했을 뿐이다. 다음에 어떤 일이 일어나는지에 달려 있다. 우리는 이번 승리를 발판 삼아야 하지만, 오늘 밤 선수들은 후반전에 정말 많은 것을 보여주었다"면서 "불행하게도 카를로스 발레바가 부상으로 나갔고 유리 틸레만스가 들어가 환상적으로 플레이를 해주었다. 그는 자신의 성품과 경험 등 모든 면모를 보여주었다. 선수들은 그 흐름을 탔고, 흐름이 얼마나 긍정적인지 느낄 수 있었다. 다시 이런 모습을 되찾은 것을 돼 기뻤다"고 말했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v AS Roma - Old Trafford, Manchester, Britain - November 3, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes during the warm up before the match REUTERS/Scott Heppell

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캐릭 감독은 쿠냐의 결승골을 도운 시 레이시에 대해 "시 (레이시)를 생각하면 정말 기쁘다. 정말 아끼는 선수고, 매우 재능이 있으며 잘 하고자 하는 열망이 크다. 정말 훌륭한 패스였고, 쿠냐가 잘 처리했다. 우리는 더 나은 밸런스를 위해 후반전에 마테우스를 안쪽으로 이동시키고 브라이언 음뵈모를 왼쪽 측면에 배치했다. 시는 팀 내에서 사랑받는 선수이며, 선수들도 그를 존중한다"고 말했다.

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그는 "우리에게 의미 있는 승리다. 서포터들이 행복하게 집으로 돌아가는 모습을 보는 것이야말로 우리가 살아가는 이유이며, 그들이 다시 에너지 넘치게 돌아올 수 있도록 이러한 경기력과 밤을 선사하는 것이 우리의 역할"이라며 "우리는 견뎌내야 했던 상황을 헤쳐 나가는 강한 모습을 보여주었다. 이러한 과정에서 서로에 대해 많은 것을 알게 된다. 선수들도 나에 대해 알게 될 것이고, 나 역시 확실히 알게 된다"고 말했다.

Manchester United's English head coach Michael Carrick arrives ahead of kick-off in the UEFA Champions League, league phase football match between Manchester United and Roma at Old Trafford in Manchester, north west England, on November 3, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

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캐릭 감독은 유럽축구연맹(UEFA) 채널과의 인터뷰에서 혼란스러웠던 최근 몇 주와 자신의 입지에 대해 "나에게 앞으로 무슨 일이 일어날지 알 수 있는 '수정구슬' 같은 건 없다. 이제 주말 경기로 시선을 돌려야 한다. 이곳에서 애스턴 빌라를 상대로 정말 중요한 경기가 있다. 제대로 준비해야 한다"고 말했다. 맨유는 이번 시즌 프리미어리그 9경기서 1승4무4패, 승점 7점으로 리그 17위다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com