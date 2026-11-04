이강인 왕따 주범 루머→'96즈' 이승우 낙마 주도설…대한축구협회 강경 대응 입장에도 태극전사 향한 악성 '가짜 뉴스' 일파만파

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 이강인과 함께 슛을 준비하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

사진=대한축구협회 공식 계정 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]한국 축구가 각종 가짜 뉴스 '루머'에 멍들고 있다. 대한축구협회(KFA)의 엄중한 대응 방침에도 좀처럼 가라앉지 않고 있다.

지난달이었다. A대표팀의 해묵은 세대 갈등이 다시 세상에 나왔다. 손흥민(LA FC)-이재성(마인츠)으로 대표되는 '92라인'과 김민재(바이에른 뮌헨)-황인범(포르투)-황희찬(샬케)으로 이어지는 '96즈'의 갈등이 표면 위로 드러난 것이다. 홍명보 감독 시절 통제됐던 갈등 구도가 2026년 북중미월드컵 후 결국 폭발했다. 하지만 놀랍게도 이 사건으로 가장 피해를 본 것은 '92라인'도, '96즈'도 아닌 2001년생 이강인(아틀레티코 마드리드)이었다. 온라인에서 이강인이 '손흥민 왕따 주범'으로 몰린 것이다.

상황이 걷잡을 수 없이 심각해지자 이강인의 소속사는 '온라인을 중심으로 무분별하게 확산하고 있는 내용들은 이강인과 무관하며, 사실무근임을 분명히 밝힌다. 허위사실 유포 및 명예훼손에 해당하는 게시물과 댓글에 대해 자료를 수집하고 있다. 사안에 따라 필요한 법적 절차를 진행하겠다'고 밝혔다. KFA도 칼을 빼들었다. '확인되지 않은 정보와 추측성 주장이 확산되고, 일부 선수들을 향한 도를 넘은 비난과 인신공격이 이어지고 있다. KFA의 지식재산권에 해당하는 영상과 사진을 무단으로 이용해 허위·왜곡 정보를 유포하고, 이를 통해 부당한 이익을 취하는 행위에 대해 엄정히 대응하겠다'고 강경 대응을 예고했다.

Advertisement

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 추가골을 넣은 오세훈과 어시스트를 한 황인범이 함께 기뻐하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

그러나 상황은 쉽게 가라앉지 않고 있다. 최근 한 동영상을 통해 이승우(전북)가 A대표팀에 합류하지 못하는 이유가 '96즈'의 입김 때문이란 루머가 돌았다. 주장은 없고, 그저 각종 '썰'과 선수들의 표정만으로 루머를 사실로 포장한 것이다. 앞서 로베르트 모레노 임시 감독이 "선수 선발의 모든 판단과 결정 기준은 오직 '축구'와 '경기력'뿐"이라고 설명했지만 '팩트'는 오간 데 없다.

실체 없는 루머에 선수들은 상처받고 있다. 일부는 선수 개인 혹은 소속 구단의 계정을 찾아가 '비난성 댓글'을 남기기도 했다. 한국 축구 망신이다. 이번에도 '96라인의 뒷배가 대단한 것 같다', '전부 은퇴해라' 등의 악의적 비판이 쏟아졌다. KFA가 '국가대표팀의 모든 선수는 존중받아야 할 소중한 구성원'이라며 '간곡한 자제'를 요청했지만, 공허한 메아리에 그치고 있다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com