'마라도나의 재림?' 일본 J리그 '신의 손'논란에 시끌…J2리그서 '핸드볼 골' 오심 논란, VAR 도입 촉구로 확산

니가타의 제임스(노란색 동그라미)가 3일 고후전에서 헤더슛을 시도하고 있다. 중계영상 캡처

디에고 마라도나가 1986년 월드컵에서 '신의 손' 골을 넣는 장면. 스포츠조선 DB

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[스포츠조선 최만식 기자] 전설의 축구영웅 디에고 마라도나(아르헨티나·2020년 사망)라고 하면 '경이적인 폭풍 드리블'과 함께 늘 따라붙는 일화는 '신의 손 사건'이다.

마라도나 '신의 손'은 1986년 멕시코월드컵 아르헨티나-잉글랜드의 8강전에서 마라도나가 헤더슛을 하는 척 왼손으로 공을 쳐 결승골을 터뜨린 사건을 말한다. 아르헨티나는 이 대회에서 우승컵까지 거머쥐었다.

'신의 손' 골은 경기 후 영상 기록에서 뒤늦게 확인됐지만 당시 과학기술로는 비디오판독(VAR) 같은 제도가 없었기에 '판정도 경기의 일부, 심판도 인간이다'라는 개념 아래 세계축구사 희대의 오심 사례로 남았다.

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VAR이 보편화된 것은 물론, 판정에 인공지능(AI) 기술까지 접목하는 요즘 시대라면 상상하지 못할 해프닝이었다. 한데 40년이 지난 지금, 일본 프로축구계가 '신의 손' 논란으로 시끄럽다.

니가타전을 치른 고후 선수들. 고후 구단 페이스북 캡처

니가타 선수들이 고후전 승리 후 관중에 인사하고 있다. J리그 홈페이지 캡처

4일 일본 스포츠 매체들은 '3일 열린 J2리그 15라운드 알비렉스 니가타-반포레 고후의 경기에서 신의 손 오심 논란이 일어나 팬들의 반응이 요동치고 있다'고 일제히 보도했다.

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문제의 장면은 0-0이던 후반 44분 나왔다. 니가타의 프리킥 상황에서 뉴질랜드 출신 외국인 선수 마이클 제임스가 문전으로 날아든 공의 방향을 슬쩍 틀어 골망을 흔들었다. 판정은 헤더골로 인정됐고, 수비하던 고후 선수들이 일제히 '핸드볼'이라고 즉각 항의하는 소동이 일어났다. 결국 판정은 번복되지 않았고 니가카의 1대0 승리로 끝났다.

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이 골로 니가타는 승점을 29점으로 늘려 선두였던 센다이를 끌어내리고 1위로 올라섰고, 고후는 최하위에 머물렀다.

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이후 당시 중계 영상 화면이 온라인을 통해 급속도로 퍼졌다. 영상을 보면 제임스가 수비수 사이를 뚫고 문전 이동하면서 왼팔을 뻗은 채 머리를 갖다대려고 했고, 공이 머리를 지난 후 팔을 스치며 굴절된 것처럼 보였다.

문제의 영상이 전파되면서 일본 축구팬들의 반응이 들끓자 일본 언론들도 앞다퉈 다루고 있다. "제임스가 부자연스럽게 내민 팔에 맞고 볼 방향이 굴절된 게 명확한데 '신(神)'이 재림한 것이냐"는 비판이 주를 이뤘다.

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J리그 공식 SNS 'X' 캡처

J리그판 '신의 손' 오심 논란은 VAR 도입 문제로 확산하고 있다. 현재 J2리그에서는 VAR 제도를 시행하지 않는다. 한국 프로축구는 지난 2017년 K리그1에 VAR을 도입한 이후 2018년 K리그2에도 전면 확대한 것과는 다른 행보다.

'재팬 야후 스포츠'는 'J2리그에도 VAR 도입을 촉구하는 목소리가 늘고 있다. VAR 도입만으로 해결되지 않는 심판의 자질이나 운용의 문제를 지적하는 등 다양한 논의가 나오고 있다'라고 전했다.

핸드볼 논란은 지난달 24일 J2리그 13라운드 후지에다 MYFC-도쿠시마 보르티스의 경기에서도 있었다. 후지에다가 0-1로 뒤진 후반 24분, 후지에다 공격수 가와모토가 페널티박스 안에서 띄운 공이 상대 수비수의 왼팔에 맞았지만 핸드볼 반칙이 선언되지 않았다.

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경기 후 마키노 토모아키 후지에다 감독은 "심판 수준이 낮다"고 불만을 터뜨렸다가 J리그 사무국으로부터 2경기 출전 정지와 벌금 10만엔(약 84만원)의 징계를 받았다. 이에 일본축구 전설 혼다 케이스케가 J리그 사무국의 처사를 비판해 논란이 확산되기도 했다.

이런 가운데 '신의 손' 논란이 터진 것이라 파장은 쉽게 가라앉지 않을 것으로 보인다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com