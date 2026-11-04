"거짓말, 난무했다" 모든 걸 미디어 탓으로 돌리는 맨유 주장 브루노의 태도 "(나와 감독 사이의 일) 추측이 너무 많았다"→"본머스전 결장은 정당했다"

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v AS Roma - Old Trafford, Manchester, Britain - November 3, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes during the warm up before the match REUTERS/Scott Heppell

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v AS Roma - Old Trafford, Manchester, Britain - November 3, 2026 Manchester United manager Michael Carrick celebrates after the match REUTERS/Scott Heppell TPX IMAGES OF THE DAY

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[스포츠조선 노주환 기자]"미디어에서 너무 많은 추측이 있었다. 거짓말도 난무했다."

맨체스터 유나이티드 주장 브루노 페르난데스는 10경기 만에 승리를 거둔 후 인터뷰에서 최근 자신과 마이클 캐릭 감독 사이에 불거진 여러 얘기들 중 '거짓말이 너무 많다'고 미디어를 향해 불만을 토로해다.

페르난데스가 선발 출전한 맨유는 4일(한국시각) 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 벌어진 AS로마(이탈리아)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 4라운드 홈 경기서 극적인 3대2 역전승을 거뒀다. 전반에 0-2로 끌려간 후 후반에 내리 3골을 몰아쳐 거짓말 같은 환상적인 역전 드라마를 썼다. 페르난데스는 PK골로 첫번째 골을 터트렸고, 마테우스 쿠냐가 2~3번째 골을 몰아쳐 맨유 승리를 이끌었다. 이 승리로 맨유는 최근 9경기 연속 무승(3무6패)의 사슬을 끊고 10경기 만에 짜릿한 승리를 맛봤다.

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Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes (R) shoots but fails to score during the UEFA Champions League, league phase football match between Manchester United and Roma at Old Trafford in Manchester, north west England, on November 3, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

그는 최근 마음 고생이 심했다. 코모와의 챔피언스리그 3라운드 원정서 1대4로 대패한 후 캐릭 감독의 전술에 의문을 제기했다고 팬들로부터 질타를 받았다. 직후 본머스와의 리그 경기에 처음 결장했다. 페르난데스는 이후 바로 첼시와의 리그 원정 경기에서 주장으로 선발 출전했지만 맨유는 0대2로 패했다. 페르난데스는 캐릭 감독과 본머스전 후 훈련장에서 만나 대화를 통해 오해를 풀었다고 한다.

그는 로마전 승리 후 '아마존 프라임'과의 인터뷰에서 "팬들은 경기에서 승리하기를 원한다. 그동안 팬들은 이 클럽이 매주 승리하고 트로피를 들어 올리는 모습에 익숙해져 있었기 때문에, 지금과 같은 상황에 처한 클럽을 보는 게 매우 실망스러울 것"이라며 "지금 상황에 대해 우리 모두가 좌절감을 느끼고 있다는 점을 알아주셨으면 한다. 우리 모두 이 상황에서 벗어나길 원하며, 오늘의 승리가 우리에게 좋은 시작이 되기를 바란다"고 말했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v AS Roma - Old Trafford, Manchester, Britain - November 3, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes during the warm up before the match REUTERS/Scott Heppell

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페르난데스는 최근 뜨거운 화제를 모았던 캐릭 감독 공개 저격 사건에 대해 "힘든 시간이었다. 미디어에서 많은 추측이 나돌았다. 이 클럽에서 나와 감독 사이에 일어난 많은 일들에 대해 '거짓말'이 난무했다"면서 "감독은 내가 경기력을 보여주지 못했기 때문에 벤치에 앉히는 결정을 했다. 그건 정당한 것이다. 모두가 그것이 제가 했던 발언에 대한 처벌이라고 느꼈고, 설령 그랬다 하더라도 그건 올바르다. 결정을 내리는 사람은 감독이며, 나는 그것을 받아들여야 한다"고 주장했다.

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Manchester United's English head coach Michael Carrick arrives ahead of kick-off in the UEFA Champions League, league phase football match between Manchester United and Roma at Old Trafford in Manchester, north west England, on November 3, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

또 그는 "나는 앞으로 나아가야 하며, 이것이 감독과 코칭스태프, 그리고 이 클럽의 모든 선수에 대해 내가 가진 신뢰를 바꾸지는 못한다"면서 "(오늘 로마전 승리가) 전환점이 되어야 한다. 당연히 그래야 한다"고 말했다.

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정말 어렵게 분위기를 전환한 맨유는 오는 9일 오전 1시30분(한국시각) 애스턴빌라와 리그 홈 경기를 갖는다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com