모레노 감독 미래 불투명→손흥민 리더십 흔들 韓 축구 세대교체 적기인가…핵심은 단연 '에이스' 이강인

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 이강인이 슈팅을 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 관중석을 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 김가을 기자]태극전사 '세대교체'를 요구하는 목소리가 터져 나오고 있다. 대세는 거스를 수 없다.

한국 축구는 크게 휘청이고 있다. 선장을 잃고, 길도 완전히 잃었다. 특히 지난 몇 년 동안 '쉬쉬'하던 1992년생과 1996년생의 세대 갈등이 폭발했다. 로베르트 모레노 임시 감독은 연이은 갈등에도 "팀은 매우 건강하다"고 했지만, 이미 벌어질 대로 벌어진 틈은 쉽게 채워지지 않는 모습이다. '지금이야말로 세대교체의 적기'라는 얘기가 나오는 이유다.

재정비 시간을 벌었다. 50여일 앞으로 다가왔던 아시안컵이 연기됐다. 개최국 정세 불안 때문이다. 아시아축구연맹(AFC)은 내년 1월 7일 사우디아라비아에서 개막 예정이던 2027년 아시안컵을 2027년 12월 23일부터 치르기로 연기했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

한국 축구는 새로운 중심이 필요하다. 그라운드 안팎에서의 핵심은 단연 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이다. 그는 어린 시절부터 한국 축구의 미래로 불렸다. 연령별 대표팀에서 '막내형'으로 에이스 역할을 톡톡히 했고, 모두의 바람처럼 폭풍 성장했다. 2019년 9월 A매치 데뷔전을 치른 이강인은 벌써 두 번의 월드컵을 포함해 53경기를 소화했다. 11월 A매치에 소집된 26명 중 A매치 연차로는 7번째로 높다. 파울루 벤투 감독 시절 적응에 어려움이 있었지만, 실력으로 이겨내고 자리를 잡았다. 이후 위르겐 클린스만, 홍명보 감독에게 총애를 받았다. 잠시 팀을 이끌었던 황선홍 김도훈 감독도 이강인을 핵심으로 중용했다. 모레노 임시 감독은 아예 이강인 소속팀의 4-4-2 포메이션을 통해 그의 활용법을 찾고 있다. 모레노 감독은 11월 A매치를 앞두고 이강인의 경기를 직접 보기 위해 스페인으로 날아갔을 정도다.

그라운드 밖에서의 영향력도 무시할 수 없다. 대표팀 상황을 잘 아는 관계자는 "이강인이 대표팀 연차로 보나 나이로 보나 아직은 리더 그룹에 속해있지 않다. 하지만 어린 선수들이 그를 잘 따르고 있다"고 전했다. '막내형'이었던 그는 현재 늘어난 '21세기 소년들'을 이끄는 '막내 대장'으로 승격했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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이강인은 더 이상 '어린 선수'가 아니다. 1998년생 킬리안 음바페 역시 25세던 2023년부터 프랑스 캡틴을 맡았다. 태극전사 역시 20대부터 주장을 맡은 사례가 꽤 있다. 1989년생 구자철은 2014년 브라질월드컵에서 한국을 이끌었다. 또 다른 1989년생인 기성용도 2014년 10월 파라과이와의 친선경기에서 처음으로 주장 완장을 찼다. 2015년 호주에서 열린 아시안컵을 통해 메이저 대회 캡틴으로 데뷔했다. 1992년생인 손흥민은 2018년 5월 열린 온두라스와의 친선경기에서 기성용 대신 '임시 주장'을 달았다. 2018년 러시아월드컵 이후엔 정식 캡틴으로 한국을 이끌고 있다. 손흥민 역시 26세, 어린 나이에 중책을 맡았다.

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모레노 감독은 11월 A매치에도 '캡틴'으로 손흥민을 신임했다. 하지만 최근 손흥민의 리더십이 도마에 올랐고, 아시안컵 연기로 모레노 감독의 미래도 불투명해진 상황이다. 세대교체를 향한 목소리는 더욱 거세질 것으로 보인다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com