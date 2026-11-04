후임자까지 정했는데…亞컵 연기로 일정 꼬인 日, 모리야스 감독 "일단 눈앞의 일에 최선"

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[스포츠조선 박상경 기자] 2027 아시안컵 연기로 거취가 불투명해진 모리야스 하지메 일본 대표팀 감독은 마지막까지 최선을 다하겠다는 의지를 드러냈다.

모리야스 감독은 4일 도쿄에서 열린 11월 A매치 2연전 명단 발표 기자회견에서 거취에 대한 질문을 받자 "우선 눈앞의 일에 최선을 다하고 미래를 볼 생각"이라고 말했다.

2018년부터 일본 대표팀을 이끌었던 모리야스 감독은 2026 북중미월드컵 32강전을 끝으로 임기가 만료됐다. 일본축구협회는 내년 1월 사우디아라비아에서 열릴 예정이었던 아시안컵까지 모리야스 감독에게 팀을 맡기는 단기계약을 했다. 이후 오이와 고 21세 이하(U-21) 대표팀을 후임자로 낙점했다. 그러나 아시아축구연맹(AFC)이 현지 정세 불안을 이유로 대회를 내년 12월로 연기하면서 모든 일정이 꼬였다. 특히 올림픽팀을 겸임하게 되는 오이와 감독이 연기된 아시안컵 일정 동안 올림픽 아시아 예선전을 겸하는 23세 이하 아시안컵을 치러야 하기 때문에, 모리야스 감독의 임기가 연장되는 것 아니냐는 시선도 있었다.

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이에 대해 모리야스 감독은 "내 임기는 아시안컵까지다. 시한부 계약이라는 건 알지만, 지도자로서 계약 종료 시점까지 최선을 다한다는 생각"이라며 "아시안컵이 최종 목표라고 볼 수도 있지만, 과거의 유산을 미래를 향해 발전시키는 역할도 해야 한다"고 차분하게 팀을 이끌겠다고 강조했다.

일본은 11월 싱가포르에서 브라질, 파라과이와 각각 2연전을 갖는다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com