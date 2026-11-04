"뮌헨 유스에도 KIM이 있었네" '큰 KIM'과 '작은 KIM', 같은 날 유럽 대회 아틀레티코전 출격…'대전이 키운' 김도연 주전 LB로 경험치 팍팍

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]'독일 명가' 바이에른 뮌헨의 '큰 KIM' 김민재가 유럽챔피언스리그(UCL)에서 아틀레티코 마드필드를 상대로 승리를 거둔 날, 뮌헨의 '작은 KIM'도 챔스 무대를 누볐다. 등번호도 김민재와 똑같은 3번이었다.

대전 출신 김도연은 4일(한국시각) 스페인 마드리드의 알칼라 데 헤나레스에서 열린 아틀레티코와의 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유스리그 리그 페이즈 4차전 원정경기에서 선발 출전해 90분 풀타임 뛰었다.

단테 감독이 이끄는 뮌헨 유스팀의 4-3-3 포메이션의 왼쪽 측면 수비수로 기용된 김도연은 특유의 저돌적인 오버래핑으로 공격에 적극적으로 가담했다. 팀은 전반에만 두 골, 후반 10분까지 4골을 내준 끝에 1대4로 졌다. 1군은 2대0 승리했다.

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김도연은 대전이 공들여 키운 유스 출신으로, 대전 U-15와 U-18을 거쳐 지난 4월 1군 준프로 계약을 맺었다. 왼발잡이 측면 수비수로, 정확하고 날카로운 크로스, 왕성한 활동량, 연계 플레이 능력을 장점으로 평가받았다.

김도연의 잠재력을 눈여겨본 뮌헨은 7~8월 현지 트라이얼을 요청했고, 약 2주간의 테스트를 거쳐 8월말 김도연 영입을 결정했다. 뮌헨은 "뮌헨 2군과 장기계약을 맺었다"라고 발표했다.

출처=바이에른 뮌헨 홈페이지 캡쳐

출처=바이에른 뮌헨 홈페이지 캡쳐

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미하엘 비징어 뮌헨 유소년 개발 총괄은 "김도연은 초대 선수로 우리 팀에서 훈련하며 인상적인 모습을 보여주었고, 최종적으로 2군으로 이적하게 되었다"며 "구단은 최근 몇 년간 한국 유소년 선수들과 좋은 경험을 쌓아왔으며, 김도연 또한 우리 2군에서 한 단계 더 성장할 것이라고 확신한다"라고 말했다.

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뮌헨은 김도연에 대해 "주로 왼쪽 측면에서 편안함을 느낀다. 공을 가지고 있든 없든, 풍부한 활동량으로 자신의 포지션을 해석하며 끊임없이 수비에 가담하고 공격에도 적극적으로 임한다. 또한, 왼쪽 측면을 돌파할 때 빠른 속도를 즐긴다"라고 소개했다.

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이어 "구단은 최근 김도연과 같은 한국 출신 골키퍼 허재원을 U-19팀에 영입했다"며 "정우영(우니온 베를린)과 이현주(아루카)가 뮌헨 리저브 팀을 통해 유럽에서 성공적으로 프로 생활을 시작했다"과 한국 선수들과의 인연도 소개했다.

김도연은 빠르게 두각을 드러내고 있다. 아틀레티코전 전에도 바이킹(0대2 패), 아스널(3대3 무)과의 유스 리그에서 활약했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com