'더블' 주역 전북 현대 미드필더 FA 김진규, 재계약 합의 안 된 상황 "선택지 생기면 결정"..전문가들 "팀에 필요한 자원..젊은 선수들만으론 팀 성적 못 낸다"

전북 현대 김진규 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]'더블'의 주역 전북 현대 미드필더 김진규(29)의 향후 거취가 관심거리다. 그가 전북에 잔류할 지 아니면 작별할 지를 두고 결정의 시간이 빠르게 다가오고 있다.

김진규는 현재 2027년 FA 대상자다. 한국프로축구연맹은 지난 6월 FA 대상 선수를 공시했고, 김진규는 포함됐다. 김진규와 전북의 계약은 올해 12월에 만료된다.

프로축구연맹 규정에 따르면 FA 자격 취득 예정 선수는 계약 기간이 만료되는 해의 7월 1일부터 현재 소속 구단뿐 아니라 타 구단과도 입단 교섭을 할 수 있다. 단, 타 구단이 FA자격 취득 예정 선수와 교섭을 개시할 경우에 사전에 해당 선수의 현 소속 구단에 서면으로 교섭 개시 사실을 알려야 한다. 또 선수와의 계약 체결은 해당 선수가 현 소속 클럽의 리그 마지막 경기 다음날부터 가능하다. 올해 전북의 리그 마지막 일정은 12월 6일 열릴 인천전이다.

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김진규는 3일 조호르(말레이시아)전 승리 후 믹스트존에서 현장 기자들과 만난 자리에서 자신의 거취에 대한 생각을 밝혔다. 그는 "나도 잘 모르겠다. 남은 경기를 부상 없이 잘 치르고 난 후 선택지가 나왔을 때 여러 부분을 잘 고려해서 결정해야 한다"고 말했다.

전북 현대 김진규와 모따(왼쪽) 사진제공=한국프로축구연맹

김진규가 선발 출전한 전북은 전주월드컵경기장에서 벌어진 조호르와의 아시아챔피언스리그 리그 스테이지 4차전서 모따와 이탈로의 연속골로 2대0 승리했다. 김진규는 정확한 크로스로 모따의 결승골을 어시스트했다. 그는 전담 키커로 조호르 수비에 큰 부담을 주었다. 전북은 최근 세 경기 연속 무승부 사슬을 끊고 모처럼 2골차 완승을 거뒀다. 최근 전북 구단이 치른 경기 중 내용과 결과에서 모두 만족할만한 수준 높은 경기였다. 구단 SNS에도 선수단을 향한 칭찬의 반응이 쏟아졌다.

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김진규는 전북 구단과의 재계약 등에 대해 자신의 에이전트에게 맡겨 놓은 상황이라고 했다. 김진규 측은 구단과 그동안 재계약 논의를 해온 것으로 알려졌다. 양 측 모두 일단 말을 아끼고 있다. 전북 구단 소식에 정통한 한 관계자는 "김진규 측에서 구단에 요구 조건을 제시한 것으로 안다. 아직 합의에 도달한 상황은 아니다. 결국 연봉과 기간에 대한 의견차를 좁혀야 최종적으로 재계약에 도달할 것 같다"고 전했다.

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전북 현대 김진규 사진제공=한국프로축구연맹

2022시즌부터 전북 유니폼을 입은 김진규는 지난해 35경기에서 5득점-6도움을 기록하면서 K리그1에서 커리어 하이를 찍었다. 전북이 K리그와 코리아컵 두 대회에서 우승하는 데 알토란 같은 활약을 했다. 그런데 김진규는 이번 시즌 작년과 같은 팀 공헌도를 보여주지 못하고 있다. 리그 30경기에서 2골-3도움이다. 한국 대표팀에 차출돼 북중미월드컵 본선을 다녀온 이후 폼이 떨어졌다.

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K리그 기업 구단의 한 관계자는 "김진규 정도의 경험이 풍부하고 30세를 앞둔 국가대표급 미드필더는 흔치 않다. 올해 공격포인트가 작년보다 떨어진 건 분명하지만 팀에 필요한 자원"이라면서 "일부 기업 구단에서 김진규에게 관심을 갖고 있는 것으로 안다. 물밑에서 이미 움직이고 있을 수 있다. 젊은 선수들만으론 좋은 팀 성적을 내기 어렵다"고 말했다. 전북 구단이 김진규와의 재계약 합의에 도달하지 못할 경우 결국 타 팀 이적은 불가피한 수순으로 흘러갈 것이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com