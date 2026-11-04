"'니킥' 오워노는 살인자가 아닙니다"…데 미겔 사망사고에 발베르데 여친이 남긴 메시지, "또 다른 죽음을 막아야 한다"

AFP연합뉴스

Xinhua연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]레알 마드리드 미드필더 페데리코 발베르데의 여자친구가 경기 중 충돌 사고로 숨진 헤수스 데 미겔과 살인자로 낙인찍힌 헤수스 오워노(안도라)에 대한 자신의 입장을 밝혔다.

아르헨티나 언론인이기도 한 미나 보니노는 4일(이하 한국시각) 100만명이 넘는 자신의 인스타그램 팔로워를 향해 "이제는 멈춰야 할 때다. 테네리페에서 열린 경기에서 일어난 일은 비극이었다. 고인의 가족(딸, 부모님, 아내)이 겪고 있을 고통은 감히 상상조차 할 수 없다. 이런 순간에 그 어떤 위로의 말도 충분하지 않을 것"이라며 "안타깝게도 그의 죽음을 막을 수는 없었지만, 우리 사회에는 또 다른 비극을 예방해야 할 책임이 있다"라는 메시지를 남겼다.

테네리페의 공격수였던 데 미겔은 지난 2일 안도라와의 스페인 2부리그 경기에서 골문을 비우고 달려나온 안도라 적도기니 출신 골키퍼 오워노의 '니킥'에 가슴 부위를 맞고 쓰러졌다. 큰 충격으로 의식을 잃은 데 미겔은 하루 뒤 안타깝게 유명을 달리했다. 스페인축구협회는 데 미겔을 추모하기 위해 3일 모든 스페인 축구경기를 취소했다.

Advertisement

전 스페인 국가대표 골키퍼 산티아고 카니자레스는 '오리손테'와의 인터뷰에서 "축구선수는 두 가지 두려움을 안고 살아간다. 심장 문제로 사망하거나, 선수 생활을 이어갈 수 없는 장애를 입는 것이다. 하지만 태클이 죽음을 초래할 수 있다고는 상상조차 하지 못한다. 통계에 잡히지 않을 정도로 매우 희귀한 일"이라고 안타까움을 토로했다.

그는 골키퍼 입장에서 상황을 다음과 같이 분석했다. "(테네리페)의 득점 기회 상황이었다. 오워노의 머릿속엔 '어떻게든 공을 다퉈야 한다'는 생각뿐이었을 거다. 공을 건드리든, 선수를 건드리든 말이다. 문제는 오워노가 과도한 힘을 사용했다는 점이다. 이미 경합에서 이겼다는 것을 깨달았을 때, 동작을 멈추거나 힘을 뺄 수 있는 신체적 통제력이 부족했던 것이다. 그는 온 힘을 다해 달려들었고, 끝까지 그 기세를 멈추지 않았다."

Advertisement

보니노는 "그 골키퍼는 자신의 실수로 인해 평생 무거운 십자가를 지고 살아가게 될 것이다. 골문을 비우고 달려 나온 경솔한 판단이 동료 선수의 목숨을 앗아갔고, 어쩌면 자신의 인생까지 망가뜨렸을지도 모른다. 하지만 그는 살인자가 아니다. 살해 의도가 없었던 사람을 우리가 함부로 심판할 수는 없다. 그는 출장 정지 징계를 받고 평생 대중의 비난이라는 무거운 짐을 짊어지고 살아가겠지만, 지금이라도 멈춰 서서 또 다른 죽음을 막을 기회는 남아 있다"라고 적었다.

Advertisement

'스포르트' '마르카' 등 스페인 매체에 따르면, 오워노는 데 미겔 사망 사고 후 "극심한 충격"에 휩싸였다. 경기 후 라커룸에서 눈물을 쏟았다. 팬들의 비난 댓글이 줄지어 달리자, SNS 댓글창을 폐쇄했다.

Advertisement

계속해서 "우리는 증오로 가득 찬 사회에 살고 있다. 사람들을 만나는 창구가 되어야 할 소셜 미디어는, 오히려 세상에서 최악의 공간이 되어버렸다. 모두가 판사가 되어 타인을 영원히 단죄하는 것이 되었다. 그러고는 누군가 스스로 목숨을 끊으면 그제야 슬퍼한다. 하지만 이런 상황을 바꿀 힘은 바로 우리 손에 달려 있다"라고 지적했다.

"애초에 이런 일이 일어나지 않았더라면 얼마나 좋았을까. 아들이자 형제, 그리고 아버지였던 남자를 잃은 이들에겐 너무나 슬픈 일이다. 유족들이 부디 조금이라도 위안을 얻길 바라지만, 이제는 이런 상황을 끝내야만 한다"라고 적었다.

Advertisement

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com